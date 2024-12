Dolor en el boxeo por el fallecimiento de un campeón mundial a los 46 años

El pugilista mexicano fue tres veces campeón del mundo en la categoría supergallo.

El mundo del boxeo está de luto: este martes se conoció la noticia de la muerte de Israel Vázquez, exluchador mexicano, a sus 46 años. El 'Magnífico', tres veces campeón del mundo en la categoría supergallo, sufrió durante varios meses un agresivo cáncer que fue el causante de su fallecimiento. Distintas personalidades de la disciplina se despidieron con sentidos mensajes a través de las redes sociales.

"Israel Vázquez finalmente descansa en paz. Que Dios le dé fuerzas y apoye a su esposa Laura, a sus hijos, a su familia y a sus amigos en estos tiempos difíciles. Gracias campeón por dejar una huella tan especial. Siempre serás el Magnífico", publicó Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). "Gracias, Israel, por tantos grandes recuerdos que nos diste a través de tus acciones dentro del ring, pero, más importante, fuera de él. Ahora eres eterno, descansa en paz, todo va a estar bien", agregó.

La historia de Israel Vázquez y su eterna rivalidad con Rafael Márquez

El 'Magnífico' tuvo su presentación en 1995, en lo que fue una victoria por knockout técnico frente a Eduardo Rosas. En 15 años de carrera, Vázquez cosechó 44 victorias (32 de ellas fueron por KO) en 49 combates disputados. En 2004, ganó el título mundial de la categoría supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ante José Luis Valbuena y lo defendió con éxito en dos ocasiones. Además, en 2005 le arrebató el cinturón del CMB a Óscar Larios tras noquearlo en el tercer round.

Históricamente, el gran rival de Israel Vázquez fue Rafael Márquez, compatriota con el que se enfrentó en cuatro ocasiones entre 2007 y 2010. Con dos victorias por lado, sus duelos en 2007 y 2008 fueron elegidos como 'La Pelea del Año': en el segundo combate, Vázquez sufrió el desprendimiento de su retina en el ojo derecho, el cual finalmente perdió. Se retiró en 2010 después de caer por KO ante Márquez en el Staples Center de Los Ángeles.

Vázquez y Márquez se enfrentaron cuatro veces, con dos victorias por lado.

Migliore se la pudrió a Maravilla Martínez antes de la pelea de boxeo en el Párense de Manos

Pablo Migliore encendió la previa de la pelea que tendrá contra Sergio "Maravilla" Martínez el próximo 19 de diciembre en el Estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield en el marco del Párense de Manos II. El exarquero de Boca Juniors no se guardó nada sobre este combate y se mostró por demás confiado para enfrentar al dos veces campeón del mundo de boxeo. Claro que, no será un compromiso nada fácil para el exhombre del "Xeneize" que igualmente no pierde la ilusión de dar el batacazo.

Sus declaraciones tuvieron lugar en el ciclo Todo Pasa, que Matías Martin conduce en Urbana Play. El periodista le consultó sobre lo que será este difícil compromiso y Migliore no dudó a la hora de contestar lo que piensa. Es que en el evento en cuestión, organizado por Luquitas Rodríguez, el cruce será uno de los principales teniendo en cuenta los nombres de los que boxearán. El "Loco" también sabe lo que significa subirse al cuadrilátero, por eso no se achica contra el quilmeño que llega como candidato.

"Él siempre fue muy ágil y de apoyarse en su estado físico. En la preparación de uno, me da igual. En el boxeo te tenés que preparar vos. Tenés un índice de cómo puede ser tu rival", aseguró Migliore y luego el conductor le consultó sobre Martínez. "Le voy a ganar", fue la contudente respuesta de Migliore con respecto a este tema. "Cuando arranque la pelea me voy a parar en el centro del ring e invitarlo a que venga. Si no puedo me iré a la lona, pero no voy a correr para ningún lado. Cuando empiece la pelea le voy a decir 'Sergio vení'. Son cuatro rounds, no se puede especular mucho", agregó el exarquero.