Eliana Guercio y el peor momento de su relación con Sergio "Chiquito" Romero: "Yo me fui".

Este martes, Eliana Guercio sorprendió a toda la farándula al revelar el momento más duro de su relación con Sergio Romero, con quien está desde hace más de 15 años y tiene cuatro hijos en común. Actualmente, ambos se encuentran viviendo en Argentina tras varios años en el exterior.

Fue durante una entrevista con La Nación que la panelista de Gran Hermano habló de los comienzos de su vínculo con el arquero: "Yo tuve mucha suerte. Cuando me caso, me voy a vivir a Holanda. En Holanda no concentran, entonces los primeros cuatro años fue una vida normal porque a la 1.30 Sergio ya estaba en mi casa. Y el día que tenía que ir a jugar el partido, lo acompañaba hasta la cancha, lo dejaba, me volvía a mi casa a arreglarme. Iba a ver el partido y después nos volvíamos juntos", comenzó relatando.

Luego, la mediática contó algunos de los pasatiempos que disfruta con su pareja. "Y Sergio es pisciano, así que es igual que yo. Nos gusta hacer cosas en la casa, cortar el pasto, cambiar los muebles de lugar. Sergio es un arquitecto frustrado, es un decorador de interiores frustrado porque hace cosas divinas y disfruta mucho de la casa. Y a mí me vino bárbaro".

Sin embargo, Eliana Guercio tuvo que resignar algunas cosas de su vida para poder acompañar la carrera del arquero. "Yo me fui y dejé el trabajo, no hice una nota más ni una foto en pelotas, pero fue por el respeto que él le tenía a la Selección. Tenía que bajar el perfil porque sabía lo importante que era para él. Creo que se hubiese sentido horrible, así que evité todo eso, evité cualquier tipo de inconveniente que le pueda generar en su ámbito".

Por último, Guercio se refirió a la existencia de conflictos dentro de su matrimonio y detalló cuáles fueron los peores momentos que vivió dentro de la pareja: "No, separados no. Me muero. No podría estar separada de él. Hemos tenido algunas pequeñas crisis en cuanto a las diferencias en la crianza de las nenas más grandes. Hemos tenido discusiones como cualquier pareja. Te levantaste de mal humor, te parece que te contestó mal, pero en realidad la que está mal sos vos. Pero no nos permitimos hacernos daño", concluyó con total sinceridad.

Ya tiene casi 15 años: así está Jazmín, la hija tenista de Chiquito Romero

Sergio Romero y Eliana Guercio son una de las parejas más consolidadas del ambiente artístico, con 16 años de relación supieron conformar una familia con cuatro hijos en común, tres son mujeres y el más pequeño es varón. Lo cierto es que Jazmín, la mayor, está a punto de cumplir 15 años y sorprende por el gran parecido físico con el futbolista y por haber escogido una carrera que continúa el legado de su padre: el deporte.

La adolescente tiene 14 años y no deja de sorprender con sus aptitudes. Pese a tener un bajo perfil y a tener sus redes sociales privadas, a través de las fotos que comparte su madre, se pudo ver lo mucho que creció. Si bien le gusta el fútbol, Jazmín se luce en el tenis, deporte que estudia hace años y el cual -al parecer- quiere convertir en profesión.

De las tres hijas mujeres, ella es la que más se parece al arquero de Boca, aunque según Eliana Guercio, tiene muchas características de su personalidad. Pese a la diferencia de edad que tiene con sus hermanas Chlore y Meghan, las tres son muy compinches y se muestran siempre juntas en las fotos que suben sus papás.

Los otros hijos de Sergio Romero y Eliana Guercio

Sergio Romero y Eliana Guercio construyeron una vida en común llena de momentos significativos y cuatro hijos: Jazmín, Chloe, Meghan Ivy y el pequeño Luca, nacido en febrero de 2022. A través de las redes sociales, Eliana y Sergio comparten el día a día de su familia, sorprendiendo a sus seguidores con el notable parecido de sus hijos con el arquero del Xeneize.

El pequeño Luca, el benjamín de la familia, también ha conquistado a los seguidores de la pareja. Nacido en febrero de 2022, el bebé es descrito como un “príncipe” por los fanáticos, quienes no dejan de notar su gran parecido con su padre. “Es realmente un príncipe, igual a su papi”, comentaba uno de los seguidores en una de las publicaciones de Eliana.

La panelista y el futbolista siempre expresaron su deseo de formar una familia sólida y feliz, y hoy pueden decir con orgullo que lo lograron. “La familia tan deseada, lo logramos”, aseguró Guercio, recordando el día en que dieron el “sí quiero” en Lanús Oeste el 16 de octubre de 2008. Su felicidad se refleja en cada foto y video que comparten, donde se puede ver a sus hijos disfrutando de la vida familiar.

Actualmente, ambos se encuentran ejerciendo su pasión en Argentina: Eliana es una de las panelistas más destacadas y polémicas del Debate de Gran Hermano en Telefe, mientras que Chiquito continúa desempeñándose como arquero -esta vez- en el club de sus amores Boca Juniors. Por el momento, la pareja encontró su equilibrio ideal y en el país que los vio convertirse en los profesionales que son actualmente. A su vez, sus hijos están contentos de criarse en Buenos Aires.