Una de las angelitas más reconocidas del ciclo sorprendió al compartir un mensaje para Ángel de Brito durante su despedida de LAM.

Nazarena Vélez se despidió de LAM después de cinco años como panelista y le dedicó unas emotivas palabras a Ángel de Brito durante su última participación en el ciclo de América TV. La actriz dejará su lugar para concentrarse en la temporada teatral de verano en Villa Carlos Paz, donde encabezará una producción junto a su hija, Barbie Vélez.

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Durante el cierre del programa, la producción preparó un repaso por los momentos más destacados de Nazarena en el panel y recibió la visita sorpresa de Barbie. En ese contexto, la actriz expresó su cariño por el ciclo y por su conductor: “Amo LAM y a vos, después de trabajar cinco años con tanta tranquilidad, armás equipos increíbles. Sos el mejor capitán. Es un placer”.

Ángel de Brito respondió con afecto y le dejó abierta la posibilidad de volver a trabajar juntos: “Naza donde estemos el año que viene, es tu casa. Te esperamos”. Mientras tanto, el futuro de LAM sigue sin definiciones públicas, en medio de los cambios que atraviesa la productora Mandarina y su salida de América TV.

Qué pasó con Mandarina Contenidos

El Grupo Octubre, encabezado por el empresario y dirigente sindical Víctor Santa María, acordó la compra del 100% de Mandarina Contenidos, la productora fundada por Mariano Chihade en 2005. La operación, anunciada el 28 de octubre, incluye también a Bondi. Mandarina es responsable de programas conocidos de la televisión argentina, como LAM, El diario de Mariana, Sálvese quien pueda (SQP) y BTV.

El Grupo Octubre acordó la compra del 100% de Mandarina Contenidos.

La adquisición generó expectativa en el ambiente televisivo porque el Grupo Octubre también es propietario de Canal 9, mientras que varios de esos ciclos se emiten actualmente por América TV. Como parte del acuerdo, Chihade asumirá como director ejecutivo integral de Canal 9. En cuanto a los programas que Mandarina produce para América, la empresa informó que continuarían al aire con normalidad, de acuerdo con los contratos vigentes.