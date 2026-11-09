Nazarena Vélez reveló el incómodo episodio que sufrió en la mesa de Juana Viale: "Me rompió la..."

Nazarena Vélez reveló el incomodo momento que vivió durante su participación en el ciclo de Almorzando con Juana (El Trece).

Durante una transmisión en vivo de Bondi Live, Nazarena Vélez reveló el incómodo episodio que vivió durante una grabación de Almorzando con Juana (El trece), el programa conducido por Juana Viale. La actriz contó que, mientras estaba sentada en la mesa junto a otros invitados, se le rompió el elástico de su ropa interior.

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Nazarena Vélez en Almorzando con Juana (El Trece).

En ese marco, Nazarena relató: “Fui al programa de Juana y en el medio del programa se me rompió la tanga”. Luego explicó que estaba ubicada en el centro de la mesa y que intentó reaccionar rápidamente: “Era el elástico, pero yo estaba en el medio de la mesa y di un salto. Van a pensar no sé qué…”. Finalmente, describió la incómoda situación con una frase que provocó risas en el estudio: “Quedé en chucha en el medio”.

La anécdota generó risas entre los integrantes del programa y su hija Barbie nombró el episodio como el “bombacha gate”. Por su parte, Alejandra Maglietti le hizo preguntas para conocer más detalles sobre lo ocurrido, mientras que Diego Pérez sumó humor en la mesa.

Levantaron la transmisión de Almorzando con Juana del domingo 8 de noviembre

La conductora Juana Viale no estuvo al frente de una nueva emisión del ciclo Almorzando con Juana el pasado domingo 8 de noviembre por la pantalla de El Trece, debido a un cambio de último momento en la programación del canal. La decisión responde a la visita del papa León XIV a la Argentina, que comenzará ese mismo día y contará con una cobertura periodística especial.

El Trece realizó una transmisión especial en simultáneo con TN para seguir la llegada del Sumo Pontífice y las distintas actividades previstas durante su estadía en el país. La cobertura comenzó a las 14 y se extendió hasta las 20 horas, con un seguimiento de sus recorridos por Buenos Aires, Luján y Córdoba, además de las celebraciones religiosas y su despedida.