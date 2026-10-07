Ángel de Brito reveló durante la última emisión de su programa de streaming quién sería la segunda eliminada de MasterChef Celebrity luego de Pachu Peña.

Durante la última emisión en vivo del streaming Bondi Live, Ángel de Brito reveló quién sería el próximo famoso en abandonar MasterChef Celebrity, el reality de cocina de Telefe. En ese marco, el periodista de espectáculos aseguró que la próxima eliminada sería la periodista y conductora Paula Trapani.

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Asimismo, afirmó que se hace cargo de la primicia y se refirió a los rumores que circularon durante esta ultima semana en redes sociales: "Dicen que la segunda eliminada es Poggio, no sé quién me adjudicó eso en Twitter, hay cuentas fake porque yo no dije eso. De esto sí me voy a hacer cargo, la segunda eliminada de MasterChef es Paula Trapani".

Luego, el conductor contó cómo habría sido el momento en el que la periodista tuvo que abandonar el reality de cocina más aclamado por el público: "Paulita es amorosa, pero me dijeron que se fue muy mal". Sin embargo, hasta el momento el único eliminado de MasterChef Celebrity Argentina es Pachu Peña, quien dejó el certamen el domingo 4 de octubre.

Pachu Peña es el primer eliminado de MasterChef Celebrity

Pachu Peña se convirtió en el primer eliminado de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Argentina. La eliminación ocurrió el domingo 4 de octubre, después de una gala en la que tuvo que preparar una milanesa con guarnición y un dip, junto con otros participantes que habían recibido el delantal negro. El humorista presentó una preparación que llamó “Mila Clown”, una milanesa con una cara de payaso acompañada por puré.

Durante la devolución, el jurado encontró un fragmento de papel film dentro de la carne y señaló que había grasa cruda en el interior. También cuestionó la preparación del puré. Pachu quedó entre los tres participantes con los peores platos de la noche, junto a Diego Ramos y Alejandro Lerner. Finalmente, el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana decidió que él debía abandonar la competencia.