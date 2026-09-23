Ángel de Brito contó todo lo que sabe sobre la salida de Rodrigo Lussich de Intrusos: "Hubo reunión"

Los rumores sobre una posible salida de Rodrigo Lussich de Intrusos son cada vez más grandes. El reconocido conductor dejó a las claras en más de una oportunidad su intención de virar su carrera profesional a otros rumbos, más específicamente a lo que el humor político respecta, de lo cual hace gala asiduamente en sus redes sociales.

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Es por ello que en las semanas recientes se habló de un posible desembarco en C5N para tener su propio ciclo. Incluso se teorizó con que su llegada tardía a una de las últimas emisiones del programa de América respondía a una reunión con los directivos del canal cinco. Sin embargo, Ángel de Brito echó por tierra todo esto y contó lo que sabe al respecto.

Rodrigo Lussich seguiría en Intrusos, según contó Ángel de Brito.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre el futuro de Lussich?

En Ángel Responde (Bondi Live), el icónico presentador de LAM comentó: "Hubo reunión en América con los Intrusos, con Juan Cruz Ávila, que es dueño del canal". Sobre eso, explicó que tanto Pallares como Lussich "por ahora siguen en Intrusos", uno de los productos más preponderantes que tiene la señal.

Tras remarcar que "por ahora no hay cambios", basó su explicación en que "tienen un año más de contrato", por lo que hasta que no concluya el vínculo laboral no debiera haber cambios. Además, dejó en claro que "fue un bolonqui traerlos" de regreso, ya que para ello "echaron a Flor de la V, Pablo Layús…".