Andy Kusnetzoff le soltó la mano a Casciari en medio de las denuncias: "Traté"

Andy Kusnetzoff rompió el silencio sobre la denuncia penal que involucra a Hernán Casciari y a Orsai Audiovisuales, la productora señalada en una presentación judicial por presunta estafa y administración fraudulenta. El viernes pasado, se conocieron los detalles de la denuncia gracias a la investigación publicada en El Destape.

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Durante los Martín Fierro de Radio, el conductor de Perros de la calle expresó su malestar por la situación.Consultado por la repercusión del caso y por las entrevistas en las que Casciari había presentado sus proyectos y alternativas de financiamiento en el programa radial, Kusnetzoff manifestó su incomodidad. "La verdad que no me gusta que se haya generado esta situación", expresó.

El conductor recordó que el escritor fue columnista de su ciclo durante diez años y que, en ese período, acercó distintas iniciativas editoriales y culturales. Desde esa perspectiva, explicó que interpretó la incursión de Orsai en el sector audiovisual como una continuación de las propuestas que Casciari ya había presentado anteriormente. Sin embargo, diferenció esa trayectoria de los cuestionamientos actuales por las inversiones. "Ahora hay que pensar también en la gente que reclama tener claridad con el dinero que puso y a mí me parece bien que lo hagan", sostuvo.

La advertencia que Kusnetzoff le había hecho al escritor

Durante la entrevista también volvió a aparecer un fragmento de una conversación radial en la que el conductor había cuestionado la posibilidad de garantizar ganancias a quienes invirtieran en producciones audiovisuales. Al recordar aquel intercambio, Kusnetzoff señaló: "Yo lo conozco a él y por ahí se ceba a veces".

Andy Kusnetzoff habló sobre las denuncias contra Hernán Casciari.

Luego explicó que su intención había sido advertir sobre los riesgos de ese tipo de operaciones. "Si vas a apostar... nadie puede asegurar nada de ganancia, y sobre todo en este medio, que lo conocemos, en cine y eso. Eso es lo que traté en su momento de decirle", agregó.