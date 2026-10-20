Revelan la furia de una famosa actriz con Casciari: "Faltan 20 mil dólares"

El escándalo en torno a Hernán Casciari y Orsai Audiovisuales, que estalló a partir de la investigación del periodista Ignacio Dunand en El Destape, sumó un nuevo capítulo del mundo del espectáculo: una actriz que protagonizó una de sus producciones habría tenido un fuerte cruce con el escritor por el manejo del dinero.

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El origen del escándalo

La investigación de Dunand reveló los testimonios de los socios productores que llevaron a Casciari a la Justicia por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de Orsai Audiovisuales. Según se informó, 18 personas lo denunciaron penalmente por presunta estafa y administración fraudulenta. La causa tramita en el Juzgado Criminal y Correccional N.º 34, con intervención de la Fiscalía N.º 16.

Justina Bustos estaría muy enojada con Hernán Casciari.

La defensa de Casciari

El escritor negó las acusaciones en un video en sus redes: “Bajo ningún concepto acepto que se hable de estafa, de fraude o de método Ponzi”. Reconoció que hubo errores y decisiones tomadas “con ingenuidad”, pero aseguró que no hubo fraude, y compartió un código QR con documentación sobre los gastos.

En ese contexto, Pampito contó en Puro Show (El Trece) la experiencia de Justina Bustos, quien protagonizó el documental Sola en el paraíso, donde narra cómo quedó varada más de un mes en una isla africana durante la pandemia. Según relató, la relación entre ambos no había sido buena: “Él no especificaba, ni a los actores ni a los inversores, en qué gastaba la plata”.

El problema, según Pampito, fue que “ya habían puesto todo el dinero y le decían a esta chica ‘faltan 20 mil dólares’”. Ella se preguntaba cómo era posible si solo había gastado en clases de teatro y algunos taxis. “Ahí es donde ella le reclama, y Casciari no le da importancia al reclamo”, sostuvo.

La intervención del representante

Ante la situación, intervino su representante, Javier Furgang, quien pidió explicaciones sobre las cuentas. Casciari habría respondido que pensaba que había “buena onda” entre ellos. “Tardaron dos meses en hacer un excel con los gastos”, contó Pampito, pero nunca terminaron de conformar a Furgang ni a la actriz por la demora y porque creían que podía haber números inflados, sin tickets de cada gasto.

Qué falta saber

Se trata del relato de un tercero, y no hubo una respuesta de Casciari sobre este episodio puntual. Mientras tanto, otros actores vinculados a Orsai, como Diego Peretti, aclararon su rol: dijo que cumplió su trabajo “en tiempo y forma” y que no participó de la recaudación ni de la administración de los fondos.