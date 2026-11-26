La pelea por una de las figuras más codiciadas de la televisión sumó un movimiento clave. América TV avanzó con un paso concreto para retenerla, mientras El Nueve sigue en carrera. Se trata de un dato que alimentó todas las versiones de cara a 2027.

{{{htmlAmp}}}

¿Quién es?

Se trata de Yanina Latorre, que hoy conduce Sálvese quien pueda (SQP). Su futuro quedó en el centro de la escena después de que se conociera la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre, dueño de El Nueve. La productora tiene a su cargo ciclos como LAM, DDM y SQP.

América avanza para cerrar a Yanina Latorre.

Fue Ángel de Brito quien contó el dato en su programa de streaming. "América registró para Yanina 2027, por si se queda, los títulos siguientes, registró varios, voy a contar algunos", explicó. Y dijo que no compartiría la lista completa.

Entre los títulos registrados están "SDY", por "El Show de Yanina", y "Show de Yanina". Las siglas funcionan como las de SQP, Sálvese quien pueda. De Brito aclaró que el nombre no estaba definido y que el registro no significa que el acuerdo esté firmado.

Por qué los registró

La razón, según De Brito, tiene que ver con la propiedad de la marca. "América ya está pensando en el nombre del programa porque el título SQP es de Mandarina", explicó. Y agregó que, si Yanina finalmente no se queda, SQP se iría a El Nueve con otra conductora.

La disputa

Latorre reconoció que recibió propuestas y que debía analizar qué le convenía para su carrera. Según se informó, las dos ofertas que tiene son de América y de El Nueve, el competidor directo del canal. Lo que pase con su futuro puede definir la próxima batalla por el rating.

Por ahora, no hay anuncio oficial. América no confirmó el formato, el nombre definitivo ni las condiciones de una eventual renovación, y su desembarco en El Nueve sigue siendo una hipótesis. Con un nombre registrado, una competencia que empuja y una conductora que escucha ofertas, la novela de Yanina Latorre suma capítulos. Y mientras tanto, en el canal ya tienen la respuesta lista, por si ella dice que sí: solo falta saber la pregunta.