Se pudrió todo al aire de América TV con una de sus figuras: "¿Estás ahí para decir pelotudeces?"

Yanina Latorre volvió a mostrar su costado más combativo y llevó su enojo directo a la pantalla de LAM. La conductora de SQP llamó en vivo al ciclo de Ángel de Brito y lanzó un descargo sin filtros contra una de las figuras del programa. El motivo fue una frase que, según contó, le generó mucha indignación.

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El origen de la pelea

La tensión es con Nora Colosimo, quien había cuestionado la manera de trabajar de Yanina y el lugar que ocupó durante el Wandagate. Uno de los comentarios que más la enojó fue que Colosimo atribuyera su posicionamiento televisivo a Wanda Nara. Yanina lo rechazó de plano.

Yanina Latorre explotó en su programa.

“¿Dijo que yo soy gracias a Wanda? ¿Me está tomando el pelo? Me voy a calentar. Me llamó por el Wandagate, me llamó porque yo ya era la mejor”, disparó. Y explicó cómo, según ella, empezó todo: “Cuando la hija me llamó fue porque ella quería que yo lo cuente”.

La versión de Yanina

Latorre contó que fue la propia Wanda quien se comunicó con ella para pasarle información. “Wanda me llamó para que yo lo contara, me dio toda la data. Durante un tiempo no dije que era yo, después lo blanqueé. No traicioné a Wanda”, sostuvo. También defendió su trabajo periodístico: “No me posicionó Wanda, sino las maneras que tengo de contar. La primicia es mía y el cuento lo armé yo. Estuve meses entreteniendo a toda la televisión con mis placas”.

La frase que encendió todo

Yanina cuestionó que Colosimo pretendiera decirle cómo debía manejar la información que recibía. “La señora dice que la protagonista me la cuenta y que yo no la tengo que contar. ¿Qué dice la señora? ¿Fumó algo o está ahí para decir pelotudeces?”, lanzó.

En otro tramo le dejó un mensaje a la mamá de Wanda. “Decile que no sea mediocre a la mamá de Wanda. Yo inventé el Wandagate, es de mi autoría”, dijo. Y aclaró que su lugar en los medios no depende de ningún respaldo familiar, sino de una identidad profesional que construyó con los años.

Para cerrar, Yanina recordó el impacto de aquella cobertura y reconoció el vínculo que le permitió acceder a información de primera mano. “Cuando me preguntan cuáles de mis primicias fueron de las mejores, esta es una de ellas. Somos distintas, soy honesta, cuento la verdad. Mucha gente lo podría haber hecho y pasaba sin pena ni gloria. Igual, estoy agradecida con Wanda porque me lo contaba”, concluyó.