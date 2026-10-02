Los insultos de Yanina Latorre sin saber que estaba al aire de LAM con el micrófono prendido: "Pelotud..."

Yanina Latorre protagonizó uno de los momentos más insólitos de la televisión de esta semana: sin advertirlo, quedó al aire en LAM mientras soltaba una catarata de insultos que todos los televidentes pudieron escuchar con total claridad. La panelista de Sálvese quien pueda nunca imaginó que una conversación privada terminaría transmitiéndose en vivo en el programa de Ángel de Brito.

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Un llamado que nadie esperaba

Todo ocurrió durante la última emisión del ciclo de espectáculos, en medio de un debate en el estudio, el teléfono del conductor comenzó a sonar y en la pantalla apareció el nombre de su excompañera. Lejos de ignorarlo, De Brito frenó la charla y decidió responder frente a las cámaras. "Discúlpenme que tengo que atender en vivo", anunció mientras acercaba el celular al micrófono.

Yanina Latorre no pensó que estaba saliendo en vivo.

Lo que no sabía era que Latorre había activado la llamada de manera involuntaria y que, del otro lado, no había nadie esperando para hablar con él.

Los insultos que se escucharon en todo el país

Apenas se abrió la comunicación, se oyó a la conductora hablando en el fondo, completamente ajena a lo que estaba ocurriendo: "Una campera de cuero, una pelotuda de mierda. No, no". Segundos después, al darse cuenta de que estaba en línea con el estudio, solo atinó a exclamar: "Ay, no".

La escena descolocó al equipo de LAM, que no tardó en preguntarse quién había sido el destinatario de semejante enojo.

El segundo llamado y la pregunta de De Brito

Intrigado, el conductor volvió a marcar el número de Latorre para pedirle explicaciones. Esta vez, ella atendió con su habitual picardía: "Hola. Soy mi mamá. Estoy saliendo del canal y no sé, sueño con vos".

Pero De Brito no estaba dispuesto a dejar pasar el episodio. "¿A quién estabas puteando por una campera de cuero? Salió todo en vivo en LAM. ¿A quién estabas puteando?", la interpeló sin rodeos.

La inesperada destinataria del enojo

Lejos de incomodarse, Latorre dio una explicación que nadie veía venir: los insultos no apuntaban a ninguna otra persona, sino a ella misma. El motivo fue un descuido a la hora de elegir su vestuario antes de salir del canal rumbo a una cena en plena noche fría.

"A mí misma porque me voy a una cena, hace un frío de cagarse y estoy en vestidito. Y le digo a Mónica: 'Soy una pelot... que no me traje una campera de cuero'", confesó entre risas.

La respuesta provocó la carcajada inmediata de De Brito y convirtió el accidente telefónico en uno de los momentos más comentados del programa, con Latorre como involuntaria protagonista de una escena tan bizarra como divertida.