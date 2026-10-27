La altura y edad de Iván de Pineda, modelo y conductor de TV

Nacido el 11 de julio de 1977, Iván de Pineda tiene 49 años y comenzó su carrera como modelo a los 17, cuando recibió una oportunidad que cambió sus planes

Iván de Pineda construyó una trayectoria que combina el modelaje internacional con la conducción televisiva y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la Argentina. Desde sus comienzos en las pasarelas hasta su presente en la pantalla chica, su carrera despierta interés por su recorrido profesional, su edad y su pareja.

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Cuánto mide Iván de Pineda y cuál es su altura

Ivan de Pineda mide 1,88 metros, una estatura que contribuyó a destacarlo en el mundo de la moda y le permitió trabajar con reconocidas firmas internacionales. A lo largo de su carrera, participó en campañas publicitarias y desfiles para diseñadores de prestigio, con presencia en algunas de las principales capitales de la industria.

Su altura, sumada a sus condiciones para el modelaje, le abrió las puertas de pasarelas internacionales y producciones de alcance global. Entre las marcas con las que trabajó figuran Kenzo, DKNY, Moschino, Versace y Valentino, además de otras casas de diseño reconocidas.

También desfiló para Jean Paul Gaultier, Romeo Gigli, Miriam Ocariz, Roberto Verino y Trussardi. Estos trabajos consolidaron su perfil dentro de una industria altamente competitiva, en la que logró desarrollar una carrera mucho antes de convertirse en una figura popular de la televisión argentina.

Qué edad tiene Iván de Pineda y cuándo empezó su carrera

El conductor nació el 11 de julio de 1977, por lo que tiene 49 años en octubre de 2026. Su acercamiento al modelaje ocurrió durante la adolescencia, cuando todavía no imaginaba que ese ámbito se convertiría en el punto de partida de una trayectoria internacional.

Según informó el portal TBO Argentina, comenzó a trabajar como modelo a los 17 años, luego de que su familia enviara una fotografía suya a una agencia especializada. Hasta ese momento, sus intereses estaban orientados hacia el derecho o alguna carrera relacionada con la diplomacia.

La propuesta laboral cambió sus planes y lo llevó a incorporarse progresivamente al mundo de la moda. Una campaña publicitaria para Diesel fue uno de los trabajos que impulsaron su carrera y favorecieron la llegada de nuevas oportunidades profesionales.

Las marcas internacionales para las que trabajó Iván de Pineda

El crecimiento de Ivan de Pineda en el modelaje estuvo acompañado por su participación en desfiles y campañas para firmas de distintos países. Nueva York, Londres y Milán estuvieron entre las ciudades que marcaron su recorrido profesional, en escenarios fundamentales para la industria de la moda.

Además de trabajar para importantes diseñadores, compartió producciones con algunas de las modelos más reconocidas de su generación. De acuerdo con la revista ¡Hola!, posó junto a Stella Tennant en una campaña de Yves Saint Laurent y participó en una producción para Versus junto a Lonneke Engel.

Estas experiencias le permitieron ganar visibilidad fuera de la Argentina y construir un perfil profesional que trascendió las pasarelas. Su trayectoria como modelo se convirtió en una base sólida para desarrollar posteriormente otras facetas frente a las cámaras.

Iván de Pineda mide 1,88 metros y su altura fue una de las características que favorecieron su proyección en las pasarelas internacionales.

El regreso a las pasarelas y su presente en la televisión

Aunque su popularidad en la Argentina está estrechamente vinculada con la conducción televisiva, Iván de Pineda mantiene una relación con el mundo de la moda que comenzó hace más de tres décadas. Su reciente regreso a una pasarela volvió a poner el foco en sus inicios como modelo y en una carrera que lo llevó a trabajar con marcas de prestigio.

Con una trayectoria que abarca campañas internacionales, desfiles y programas de televisión, logró consolidar una identidad profesional propia. Su recorrido demuestra cómo una oportunidad inesperada durante la adolescencia puede abrir el camino hacia una carrera que combina distintos ámbitos del entretenimiento.