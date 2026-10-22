Cómo era de joven Iván de Pineda: las fotos del modelo y conductor de TV

Antes de llegar a las pasarelas internacionales, Iván de Pineda trabajó en otros rubros y contempló la posibilidad de estudiar Derecho o Relaciones Internacionales.

Las imágenes de Iván de Pineda durante sus primeros años como modelo volvieron a despertar furor en las redes sociales. Una producción fotográfica publicada en una prestigiosa revista internacional mostró una faceta poco conocida del conductor de Pasapalabra y recordó sus comienzos en la industria de la moda, mucho antes de convertirse en una figura de la televisión argentina.

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Las fotos de Iván de Pineda de joven que sorprendieron en las redes

Una cuenta de Instagram dedicada al archivo de la moda masculina de lujo volvió a compartir una producción que Iván de Pineda protagonizó para L’Uomo Vogue en abril de 1996. Las fotografías, tomadas por el reconocido Bruce Weber, no tardaron en circular entre los usuarios, que destacaron el aspecto juvenil del modelo y su presencia frente a cámara.

Bajo el título Top Boy, la sesión retrató al argentino cuando tenía alrededor de 20 años, con el pelo engominado hacia atrás, los pómulos marcados y una estética característica de las producciones editoriales de los años 90. En algunas imágenes aparece con un cigarrillo entre los labios, mientras que otras muestran poses más dinámicas y una actitud desafiante.

La producción también contó con profesionales destacados de la industria, como el estilista de cabello Guido Palau, el maquillador Dick Page y el editor de moda Joe McKenna. Las fotografías en blanco y negro presentaron distintas prendas de firmas internacionales, entre ellas Dolce & Gabbana, Armani Jeans y Club Monaco.

La publicación generó numerosas reacciones entre los seguidores, sorprendidos por el contraste entre aquel joven que recorría las pasarelas internacionales y el conductor que actualmente está al frente de programas de entretenimiento.

Cómo fueron los comienzos de Iván de Pineda como modelo

Aunque hoy es una figura reconocida de la televisión, la carrera de Iván de Pineda en la moda comenzó casi por casualidad. Antes de ingresar al mundo de las pasarelas, trabajó en una cocina y en un centro de carga de datos. Además, llegó a inscribirse en el Ciclo Básico Común (CBC) con la intención de estudiar Derecho o Relaciones Internacionales.

En una entrevista realizada en 2019 con Agustín “Rada” Aristarán, el modelo recordó que nunca había tenido como objetivo dedicarse profesionalmente a la moda. “Yo nunca quise ser modelo, nadie quiere ser modelo”, expresó durante aquella conversación, al explicar cómo una situación que comenzó como una broma terminó convirtiéndose en una oportunidad laboral.

Su trayectoria comenzó en 1994 y, en poco tiempo, logró abrirse camino en uno de los sectores más competitivos del mundo. La exposición internacional le permitió trabajar con diseñadores y marcas que marcaron la historia de la moda contemporánea.

Las fotos de Iván de Pineda de joven se viralizaron en las redes sociales y sorprendieron por su look y su estilo en los años 90

Las pasarelas internacionales que marcaron su carrera

Durante la década de 1990, Iván de Pineda desfiló en ciudades como Nueva York, Milán, París y Londres. En ese recorrido trabajó para reconocidas casas de moda, entre ellas Versace, Gucci, Valentino, Calvin Klein, Jean Paul Gaultier, Kenzo y Moschino.

También participó en campañas y producciones gráficas para firmas como Yves Saint Laurent y Guess, en una época en la que la industria internacional atravesaba una transformación en sus formas de comunicar tendencias y presentar nuevas figuras.

Su aparición en L’Uomo Vogue en 1996 representó uno de los hitos de aquella etapa. La revista italiana era una referencia fundamental de la moda masculina y aparecer en sus páginas significaba alcanzar una importante proyección dentro del circuito internacional.

Iván de Pineda protagonizó una producción para L’Uomo Vogue en 1996, cuando comenzaba a consolidar su carrera como modelo internacional

De modelo internacional a conductor de televisión

Con el paso de los años, Iván de Pineda amplió su recorrido profesional y encontró en la televisión un nuevo espacio para desarrollar su carrera. Su experiencia como modelo le permitió conocer diferentes culturas y relacionarse con personas de distintos países, algo que luego trasladó a sus proyectos como presentador.

En la entrevista de 2019, también reflexionó sobre ese aprendizaje: “Terminé haciendo algo que tenía que ver con interactuar con gente de distintos países, de ideologías, religiones, de maneras de pensar, de sentir, de relacionarse completamente diferente”. Las fotografías de los años 90 recuperaron así una etapa decisiva de su historia profesional y mostraron el recorrido de una figura que pasó de las pasarelas internacionales a consolidarse como uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina.