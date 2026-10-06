Alerta total por el dato que reveló Nancy Pazos sobre Javier Milei: "Terror"

Tras la primera vuelta de las elecciones en Brasil, Nancy Pazos analizó en Radio 10 el resultado que dejó a Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva frente a frente en el balotaje, después de que el candidato del Partido Liberal obtuviera el 47,03% de los votos válidos contra el 45,16% del actual presidente. En ese contexto, la periodista apeló a la experiencia argentina con Javier Milei y lanzó una advertencia a los brasileños.

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Pazos planteó que los argentinos podrían advertirles a los brasileños sobre las consecuencias de elegir un proyecto político como el que representa Flávio Bolsonaro. La periodista propuso incluso una consigna para transmitir ese mensaje: "Vengo del futuro".

"Si cualquiera de nosotros pudiera hablar con cualquiera de los brasileños que son equivalentes a nosotros, cada uno en su rango social, podríamos decirle: ‘Mirá que venimos del futuro y te queremos alertar que esto va a pasar'", sostuvo durante su intervención en Radio 10.

La periodista hizo referencia a la situación económica y laboral de Brasil para establecer el contraste con su planteo. "Hoy Brasil, entre otras cosas, tiene el menor índice de desocupación de su historia", afirmó.

Alerta total por el dato que reveló Nancy Pazos sobre Javier Milei.

La advertencia de Pazos a los brasileños

En ese escenario, Pazos vinculó directamente el resultado electoral brasileño con la experiencia del gobierno de Milei en Argentina y planteó que los argentinos podrían advertir a los votantes de Brasil sobre lo que, desde su perspectiva, podría ocurrir si Bolsonaro llega al poder. "Deberíamos todos los argentinos hacer un hashtag de ‘vengo del futuro’ y te quiero decir que lo que está en tu futuro si terminás votando a Bolsonaro es, realmente, una película de terror", afirmó.