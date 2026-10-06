Alerta total por el dato que reveló Nancy Pazos sobre Javier Milei: "Terror"

Tras la primera vuelta de las elecciones en Brasil, Nancy Pazos analizó en Radio 10 el resultado que dejó a Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva frente a frente en el balotaje, después de que el candidato del Partido Liberal obtuviera el 47,03% de los votos válidos contra el 45,16% del actual presidente. En ese contexto, la periodista apeló a la experiencia argentina con Javier Milei y lanzó una advertencia a los brasileños.
Pazos planteó que los argentinos podrían advertirles a los brasileños sobre las consecuencias de elegir un proyecto político como el que representa Flávio Bolsonaro. La periodista propuso incluso una consigna para transmitir ese mensaje: "Vengo del futuro".
"Si cualquiera de nosotros pudiera hablar con cualquiera de los brasileños que son equivalentes a nosotros, cada uno en su rango social, podríamos decirle: ‘Mirá que venimos del futuro y te queremos alertar que esto va a pasar'", sostuvo durante su intervención en Radio 10.
La periodista hizo referencia a la situación económica y laboral de Brasil para establecer el contraste con su planteo. "Hoy Brasil, entre otras cosas, tiene el menor índice de desocupación de su historia", afirmó.
La advertencia de Pazos a los brasileños
En ese escenario, Pazos vinculó directamente el resultado electoral brasileño con la experiencia del gobierno de Milei en Argentina y planteó que los argentinos podrían advertir a los votantes de Brasil sobre lo que, desde su perspectiva, podría ocurrir si Bolsonaro llega al poder. "Deberíamos todos los argentinos hacer un hashtag de ‘vengo del futuro’ y te quiero decir que lo que está en tu futuro si terminás votando a Bolsonaro es, realmente, una película de terror", afirmó.