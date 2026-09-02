Durante la emisión de su programa Cristina Sin Vueltas por Rivadavia AM630, la conductora Cristina Pérez analizó las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a la mirada internacional sobre el rumbo del país. La periodista sostuvo que la frase del funcionario sobre el optimismo en el exterior deja en evidencia las dificultades que atraviesa la actividad interna y las dudas que despierta el programa financiero implementado por el gobierno de Javier Milei.

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La comunicadora comenzó su editorial haciendo foco en la frase del titular del Palacio de Hacienda. Pérez consideró que la expresión no solo describe un clima de negocios fuera del país, sino que también expone un fuerte contraste con la situación cotidiana que enfrentan las familias y los sectores productivos a nivel local.

El contraste entre el optimismo externo y la realidad local

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Al profundizar en los dichos del funcionario nacional, Pérez citó textualmente la frase que dio inicio a su análisis: "En Estados Unidos son mucho más optimistas que en la Argentina". A partir de esa afirmación, la periodista remarcó que, a la luz de la cosmogonía económica tradicional y en términos capitalistas, las medidas impulsadas por la gestión de Milei son vistas como las correctas por los mercados extranjeros.

Sin embargo, la conductora advirtió que esa misma frase "encierra una admisión", la cual se vincula de manera directa con las demandas y las dudas que se mantienen en el plano doméstico. Según explicó, la falta de una recuperación palpable alimenta cuestionamientos hacia el esquema oficial y presiona sobre la tolerancia social.

En ese sentido, Pérez subrayó que la demora en el repunte de la actividad "socava la paciencia bastante exhausta" de la sociedad, haciendo especial hincapié en el impacto sobre los sectores más golpeados por las medidas oficiales, entre los que destacó a un amplio segmento de la clase media que aún no logró recomponer sus ingresos reales.

Las medidas del Gobierno para reactivar la actividad

Frente a este escenario de estancamiento, la conductora describió los recientes cambios tácticos impulsados por el Ministerio de Economía. Pérez señaló que el propio Caputo se vio forzado a "mover tenues piezas de su ortodoxo tablero económico" con el único objetivo de intentar acelerar una reactivación que no llega a la velocidad esperada.

Entre las herramientas puestas en marcha por la administración nacional, la periodista detalló las siguientes iniciativas destinadas a dinamizar el mercado:

Créditos hipotecarios orientados a beneficiar por lo menos a 20.000 familias.

orientados a beneficiar por lo menos a 20.000 familias. Préstamos en dólares dirigidos al financiamiento de empresas.

dirigidos al financiamiento de empresas. Licitaciones viales diseñadas para generar un impacto directo y rápido en el empleo dentro del rubro de la construcción.

diseñadas para generar un impacto directo y rápido en el empleo dentro del rubro de la construcción. La asignación de 50.000 millones de pesos para aumentos salariales en las fuerzas armadas y de seguridad.

Respecto a esta última partida presupuestaria para el personal de seguridad y defensa, Pérez indicó que puede interpretarse como parte de la búsqueda de un efecto multiplicador en el consumo, una herramienta a la que el propio ministro aludió en intervenciones recientes.

El recorte en las expectativas de crecimiento

Para concluir su análisis en Rivadavia AM630, la conductora explicó que estas medidas buscan apuntalar el nivel general de la economía luego de una visible reducción en los pronósticos proyectados para el corriente año.

Pérez puntualizó que el período se inició con proyecciones oficiales y privadas que estimaban un crecimiento de entre el 4% y el 4,5%, pero remarcó que las previsiones actuales se recortaron notablemente y ubican las expectativas hacia el cierre del año en torno al 2,7%.