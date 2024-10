Victoria Villarruel en Vaca Muerta: reunión con empresarios petroleros y el gobernador de Neuquén

La vicepresidenta Victoria Villarruel sigue dando pasos en su camino político propio. Luego de ver al Papa Francisco en el Vaticano y a Isabel Perón en España, ahora se metió en la agenda petrolera. Estará este martes y miércoles de visita en Neuquén, corazón de la producción de petróleo y gas del país. La vicepresidenta irá Añelo, la localidad de entrada a las áreas de Vaca Muerta, y participará de distintas reuniones con empresarios petroleros en la capital provincial. No se descarta que haga una recorrida por un área de producción.

Villarruel llegó esta mañana a Neuquén. Fue recibida por la vicegobernadora, Gloria Ruiz., y participó de un desayuno en la Legislatura provincial. Por la tarde tendrá una reunión con el gobernador Rolando Figueroa.

El miércoles la vicepresidenta hará una recorrida por la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia 2024, el evento más importante del sector petrolero de la Argentina, que se realiza hace varios años (tiene una edición en Buenos Aires y otra en Neuquén) y que reúne a los principales empresarios y ejecutivos del sector. En la AOG Patagonia participarán nombres del calibre de Horacio Marín de YPF y altos directivos de compañías como PAE, Pampa Energía, Pluspetrol, Tecpetrol, TotalEnergies, Pecom, Shell y Chevron, entre otras.

El Destape supo que en un momento allegados cercanos a Villarruel habían barajado la posibilidad de que la vicepresidenta hable en la inauguración del evento, que se hará en la capital provincial y donde se espera la participación de alrededor de 15.000 personas. Pero, al menos por el momento, esa posibilidad quedó descartada y Villarruel sólo hará una recorrida por los stands.

Lo que si hará la vicepresidenta es meterse en la agenda petrolera. Tendrá reuniones con algunos empresarios y con la Federación de Cámaras del Sector Energético de la provincia (FECENE).

Villarruel visitará a la localidad de Añelo y estará acompañada por el intendente Fernando Banderet. Según la agenda de la presidenta del Senado, además estará en otro evento petrolero, ya que será la encargada de inaugurar este martes la conferencia Argentina-Texas Summit Energy 2024, que se realizará en el Hotel Hilton y que tendrá como eje “El salto exportador de Vaca Muerta: la alianza EEUU – Argentina como motor de crecimiento”.

Texas es uno de los principales estados productores de hidrocarburos no convencionales de Estados Unidos, país que con el shale gas y shale oil se convirtió en los últimos años en el principal productor mundial de petróleo con más 13 millones de barriles diarios (Argentina está en alrededor de 700.000 barriles diarios).

La conferencia que inaugurará Villarruel está organizado por la Argentina-Texas Chamber of Commerce (ATCC) y el Energy Workforce and Technology Council de Estados Unidos, que tienen el foco en las posibles inversiones estadounidenses en el petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta.

Luego, la vicepresidenta participará del cierre de la conferencia –también en el Hilton-, donde habrá un espacio de “networking” (ronda de negocios) con empresarios petroleros y funcionarios provinciales.