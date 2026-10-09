Vaca Muerta: Techint logró la adhesión al RIGI de la mayor inversión de su historia

El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) de un megaproyecto de shale oil de la compañía Tecpetrol, brazo petrolero del grupo Techint. La inversión total es por U$S 6.432 millones hasta 2054 y, de este modo, el proyecto de Techint se consolida como uno de los más grandes de la ventana de petróleo no convencional de Vaca Muerta. Es la mayor inversión de la historia del grupo liderado por Paolo Rocca.

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Tecpetrol realizará una inversión mínima de U$S 1.760 millones antes del 31 de agosto de 2027, un monto que supera ampliamente el 20% de U$S 2.000 millones exigido por la categoría de RIGI adherido.

Este megaproyecto le permitirá a Techint alcanzar otra escala en la producción de hidrocarburos. Además, es una nueva escala para la zona norte de Vaca Muerta, ya que las principales áreas productivas en la actualidad se encuentran en el sur de la formación no convencional.

Gas y petróleo: el objetivo de Paolo Rocca

La petrolera de Techint primero desarrolló desde 2017 el área Fortín de Piedra, que le permitió a la compañía de Techint ser una de las principales productoras de gas no convencional (casi el 20% de Vaca Muerta). Ahora la petrolera de Paolo Rocca quiere acelerar la producción de petróleo con el megaproyecto aprobado en el RIGI.

El desarrollo se llama Los Toldos Este II, un área de 78 kilómetros cuadrados en Neuquén. Tecpetrol perforará 380 nuevos pozos horizontales, además de la instalación de oleoductos, gasoductos, plantas de tratamiento, transporte del crudo y comercialización. Según información de la propia compañía, el megaproyecto demandará 3.100 empleos directos y unos 4.800 indirectos.

El plan incluye una planta con capacidad para 70.000 barriles diarios de petróleo (bdp). De este modo, Tecpetrol alcanzará –junto a otras áreas que opera en la misma cuenca– una producción de más de 100.000 bdp en Vaca Muerta. Además, logrará un volumen de 3,6 millones de metros cúbicos (MMm3/d) de gas natural por día.

En los hechos, el megaproyecto se aprobó en el régimen de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios a 30 años mediante la resolución 1771 firmada por el titular de Economía, Luis Caputo, y publicada este viernes en el Boletín Oficial. El megaproyecto de Tecpetrol estará bajo el paraguas del RIGI como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). El 9 de septiembre es la fecha formal de adhesión al régimen.

Inversión RIGI: etapas del proyecto

Tecpetrol desarrollará el megaproyecto de crudo en Vaca Muerta en etapas. La primera, entre noviembre de 2024 y febrero de 2027, demandará una inversión proyectada de US$ 1.635 millones para infraestructura, transporte y perforación de 16 pozos. Los montos consignados en la resolución del Ministerio de Economía corresponden al plan presentado por la petrolera.

La segunda fase, Los Toldos Este II, se desarrollará entre marzo de 2027 y junio de 2029 y contempla una inversión de US$ 1.268 millones para la ampliación de la planta de tratamiento y la construcción de 91 pozos adicionales.

La tercera está prevista desde julio de 2029 hasta 2054 y contará con una inversión US$ 3.529 millones para los 273 pozos restantes y las instalaciones necesarias para completar el desarrollo del campo. También exige acreditar, durante los primeros dos años contados desde la notificación, inversiones en activos computables equivalentes al menos al 20% de ese mínimo.

El Ministerio de Economía también aprobó el listado de bienes que podrán importarse para Los Toldos Este II bajo el paraguas del RIGI e instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Banco Central para aplicar los incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios del régimen. Además, la Secretaría de Energía tendrá a su cargo la fiscalización del cumplimiento de las condiciones del régimen.