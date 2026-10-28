La devaluación del real y el crecimiento de Brasil, los desafíos para Vaca Muerta

El resultado de las elecciones presidenciales que revirtió Lula en Brasil entre la primera vuelta y el balotaje y la posterior fuga –pasando por la Argentina- del candidato derrotado, Flavio Bolsonaro, dejaron la agenda política regional movilizada. En materia energética, luego del triunfo del PT la depreciación del real podría convertirse en un llamado de atención para las futuras exportaciones de gas de Vaca Muerta -vía gasoductos- hacia el país vecino.

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El real se devaluó más de un 12% el lunes, en línea con la caída de la Bolsa de San Pablo. Este miércoles la divisa se recuperó y cotiza cerca de 5,4 reales por cada dólar. Es decir, un poco más de un 7% respecto al valor previo al balotaje. Si este movimiento en el tipo de cambio permanece a mediano y largo plazo podría implicar que los industriales brasileros tengan que destinar más cantidad de reales para comprar el gas de Vaca Muerta.

El plan es reemplazar el gas no convencional que se produce en la cuenca Neuquina por las exportaciones a Brasil que venía realizando Bolivia, que se redujeron por el fuerte declino productivo del país andino. En 2029 Bolivia podría dejar de enviar gas a Brasil.

El precio más barato es precisamente el principal atractivo que le ve la industria de Brasil al gas de Vaca Muerta. Incluso contemplando los costos en boca de pozo y el extenso transporte por la Argentina y Bolivia, la molécula de gas de Neuquén es más competitiva para Brasil que otros mercados.

Andrés Rojas, director ejecutivo de Ponte Hub, una plataforma de aceleración de negocios que vincula a empresas y sectores económicos de ambos países, consultado por El Destape señaló que “hubo una sobrerreacción del mercado tras las elecciones. Seguramente Lula buscará dar señales de estabilidad”.

“Una devaluación sostenida del real encarecería en moneda local todas las importaciones de gas con precios dolarizados, no solamente las de Vaca Muerta, sino también las de sus competidores internacionales. El factor más importante será la evolución de la economía brasileña y su demanda industrial. Si la actividad crece y necesita más gas, las empresas seguirán demandándolo, aunque a un costo mayor. Por eso, habrá que mirar especialmente las señales del próximo equipo económico de Lula”, subrayó.

Puñado de exportadoras

Hay un puñado de petroleras que enviaron volúmenes con contratos interrumpibles a Brasil, como Pluspetrol, Tecpetrol, Pan American Energy (PAE) y también la francesa TotalEnergies. Los envíos comenzaron a mediados de 2024.

La modalidad interrumpible implica volúmenes que pueden ir desde los 300.000 m3 por día hasta 1.500.000 m3/día. Según cálculos del sector, la posibilidad de firmar contratos en firme a largo plazo con Brasil con la infraestructura necesaria terminada podría escalar a envíos de 10.000.000 m3/día y hasta trepar el triple en una segunda etapa. El desafío entre ambos países es que los sectores industriales y petroleros puedan firmar contratos en firme a largo plazo.

En el ring, Lula y Milei

El nuevo mandato de Lula tiene como objetivo en materia energética reducir los costos del gas. El Presal (áreas offshore en Brasil) es el principal activo en hidrocarburos, pero la nueva escala que va a adquirir Vaca Muerta en breve también implica una gran oportunidad para que la Argentina y Brasil tengan una mayor integración energética.

Sin embargo, la enemistad política entre Javier Milei y Lula implica un desafío para llevar adelante la inversión de alrededor de US$ 2.000 millones que se necesita hacer en la Argentina para que se terminen las obras de infraestructura y poder exportar mayores volúmenes de gas.

Para esto, todavía falta que se termine la adecuación de cuatro plantas compresoras para completar la reversión del Gasoducto Norte, una obra paralizada en 2025, y el tramo del gasoducto Tratayén (Neuquén) – La Carlota (Córdoba).

Productores de la región

Según el informe mensual que realiza la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE), fundada en 1973, la región aumentó en mayo (últimos datos publicados) un 6% la producción de petróleo en comparación con 2025 y elevó un 3% interanual la producción de gas.

El informe determinó que la región produjo 307 millones de barriles y Brasil concentró el 41% de ese volumen, liderando el ranking. Luego sigue México con un 17% y Venezuela con 12%. En cuarto lugar aparecen Guyana y la Argentina con un 8% del total de la región.

Además, la OLACDE afirmó que “la producción de gas natural en América Latina y el Caribe continúa altamente concentrada en un reducido grupo de países”. En fas, Brasil concentró un 26% y superó a la Argentina, que retuvo un 20% del total. En tercer lugar figuran Trinidad y Tobago con un 17%, México con un 9% y Venezuela y Bolivia con un 8%.