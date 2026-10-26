El Gobierno reglamentó el nuevo esquema de Zona Fría que redujo el alcance de los usuarios

El gobierno oficializó el nuevo esquema del régimen de Zona Fría, que ahora pasó a cubrir a un tercio de los usuarios que alcanzaba antes de la modificación que aprobó este mes el Congreso. Lo hizo a través del decreto 1266/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial. Se trata de la oficialización y entrada en vigencia del nuevo alcance que definió el gobierno de Javier Milei sobre el esquema de Zona Fría, los subsidios al consumo de gas para hogares ubicados en áreas de bajas temperaturas.

{{{htmlAmp}}}

El decreto le dio vigencia a la Ley 27.828, una norma que redefine el funcionamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas desde donde sale parte de los fondos del esquema. Zona Fría se financia con un aporte que realizan todos los usuarios del servicio de gas natural del país. En la actualidad, ese recargo es de 7,5% de la tarifa final. Sin embargo, como el régimen no se autofinancia, el Tesoro Nacional también aporta una parte.

El proyecto fue aprobado el 13 de octubre en el Senado por 38 votos a favor y 8 en contra. El decreto de este lunes está firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La motosierra en subsidios

La iniciativa de modificar el alcance del régimen de Zona Fría surgió desde el Palacio de Hacienda. El objetivo era achicar subsidios estatales y beneficiar la cuenta fiscal. Fue una de las reformas principales que diseñó e impulsó Daniel González, la mano derecha de Caputo en temas de energía y minería, que, sorpresivamente, renunció a su cargo a fines de la semana pasada a su rol de coordinador de ambas áreas.

Además de achicar el alcance de Zona Fría y llevar adelante una reforma de todo el sector energético, Daniel González también era una pieza clave en el Palacio de Hacienda para validar a los proyectos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RGI). Prácticamente, esa decisión pasaba por González.

El esquema original de Zona Fría fue aprobado en 2002 y cubría a alrededor de 800.000 usuarios de la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. En 2021, el Congreso aprobó una ley, impulsada por el gobierno de Alberto Fernández, que amplió el beneficio en 3,3 millones (en total, el régimen terminó cubriendo a más de cuatro millones de usuarios).

La Ley 27.828 eliminó la ampliación de usuarios de 2021 y el esquema volvió al alcance original de la Patagonia, Malargüe y la Puna. Las provincias que perdieron el subsidio son Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, gran parte de Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe y Salta.

Los usuarios de estas provincias que no estén dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) directamente perderán la ayuda estatal al consumo de gas. El impacto se sentirá fuertemente en casi 100 localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Los gobernadores del NOA negociaron con el gobierno a cambio un esquema de zonas cálidas para el consumo de energía eléctrica en el verano, pero todavía no se conoce el avance de ese proyecto. El Ministerio de Economía es la autoridad de aplicación y tendrá la facultad de determinar las bonificaciones, analizar montos finales y dictar normas complementarias.

El financiamiento del esquema de Zona Fría se mantiene a través de un recargo de hasta el 7,5%, pero en lugar de ser sobre la factura final (todos los conceptos de la factura) ahora estará aplicado sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Es decir, el subsidio para los hogares de zonas frías se aplicará sobre un concepto solo de la factura.

El recargo abarcará a la totalidad del gas consumido o comercializado por redes o ductos en el país. La excepción será el gas destinado a la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) y el gas inyectado al sistema proveniente de GNL importado y regasificado.

Designados como agentes de percepción, los productores e importadores deberán incluir este ítem bajo la leyenda “Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, artículo 75 de la Ley Nº25.565”. La recaudación y fiscalización mensual estará bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ante la cual los agentes deberán presentar sus declaraciones juradas dentro de los primeros cinco días de cada mes.

Las compensaciones del régimen de Zona Fría irán directo a los productores de gas. Esto implica una diferencia respecto a cómo venía funcionando el esquema, ya que antes las compensaciones pasaban por las distribuidoras y subdistribuidoras de gas. Según el decreto, el fideicomiso de Zonas Frías tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031. El Poder Ejecutivo podrá aumentar hasta un 50% el recargo del 7,5% en el PIST que pagan los usuarios. Es decir, podría aumentar a 11,25%.