El Gobierno nacional amplió los medios de pago habilitados para acceder al subsidio destinado a la compra de garrafas de gas y sumó a las billeteras virtuales Mercado Pago, AppYPF y Naranja X al esquema de reintegros. La medida permitirá que los hogares inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) puedan recibir una bonificación de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos mediante estas plataformas, aunque no modifica ni el monto de la asistencia ni los límites de unidades contemplados en el nuevo régimen que reemplazó al Programa Hogar.

{{{htmlAmp}}}

La incorporación fue anunciada por la Secretaría de Energía y formalizada mediante un acta complementaria al convenio que ya mantenían ese organismo, el Banco Nación y MODO, operado por Play Digital SA. En el mismo acto, Mercado Pago y AppYPF suscribieron sus respectivas cartas de adhesión para incorporarse al mecanismo de acreditación. Naranja X también fue incluida entre las alternativas habilitadas.

El cambio amplía la red de operadores a través de los cuales los beneficiarios pueden acceder a la bonificación, en un contexto en el que el Ejecutivo modificó durante este año la modalidad de asistencia para los hogares que utilizan gas envasado. Desde mayo de 2026, el subsidio dejó de funcionar bajo el esquema tradicional del Programa Hogar y pasó a instrumentarse mediante un reintegro asociado directamente a la compra de las garrafas, con requisitos de inscripción y validación de los usuarios.

La ampliación de las billeteras virtuales no altera las condiciones de acceso ni representa un aumento de los recursos destinados a la asistencia. Se trata de una modificación en los canales de pago que permite incorporar plataformas utilizadas habitualmente para realizar operaciones comerciales, pero que mantiene el sistema de bonificaciones y los topes establecidos por el Gobierno.

¿Cuánto se cobra?

El esquema de Subsidios Energéticos Focalizados establece una devolución de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos adquirida mediante los medios de pago habilitados. El beneficio contempla un límite mensual que varía según la época del año: durante el período invernal se pueden bonificar hasta dos unidades por mes, mientras que durante el resto del año la cobertura se reduce a una garrafa mensual.

De esta manera, fuera de los meses de mayor demanda energética, la asistencia estatal alcanza como máximo los $9.593 mensuales por hogar, siempre que se cumplan las condiciones de acceso y se realice la compra mediante los canales habilitados. Durante el invierno, el monto máximo puede llegar a $19.186 por mes.

La modalidad funciona mediante un reintegro al momento de la compra, por lo que el beneficiario debe utilizar alguno de los medios de pago incorporados al sistema y adquirir el producto en un comercio adherido. La acreditación está vinculada con la operación realizada y no constituye una transferencia mensual de libre disponibilidad como ocurría con el esquema anterior.

El cambio supone una modificación en la forma en que los hogares reciben la asistencia. Mientras el Programa Hogar contemplaba transferencias monetarias a los beneficiarios, el nuevo régimen vincula la bonificación con una operación de compra concreta, mediante mecanismos digitales que permiten identificar al usuario y registrar la transacción.

¿Quiénes acceden?

Para recibir el reintegro, los hogares deben estar incorporados al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, que depende de la Secretaría de Energía. La inscripción puede realizarse a través del sitio oficial subsidios-energia.argentina.gob.ar o mediante la aplicación Mi Argentina.

Entre los criterios establecidos para acceder al régimen se encuentran los hogares cuyos ingresos netos sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales correspondientes a un hogar tipo 2, según los parámetros del INDEC. También pueden solicitar la asistencia aquellos que tengan entre sus integrantes a una persona titular de un Certificado de Vivienda emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), quienes perciban una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o quienes cuenten con un integrante titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El acceso al beneficio para la compra de garrafas es incompatible con la bonificación correspondiente al gas distribuido por redes. Es decir, los hogares que reciben subsidios para el servicio de gas natural por redes no pueden acceder simultáneamente a esta asistencia para el gas envasado. La Secretaría de Energía mantiene así un sistema de inscripción y evaluación centralizado, en el que los hogares deben cumplir con los parámetros socioeconómicos y las condiciones específicas del régimen para recibir la bonificación.

La incorporación de las billeteras virtuales se produce después de una modificación más amplia de la política de subsidios energéticos impulsada por la administración de Javier Milei. A través del Decreto 943/2025, el Gobierno creó el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que unificó los mecanismos de asistencia para la electricidad, el gas natural, el gas propano por redes y el gas licuado de petróleo envasado en garrafas de 10 kilos.

La nueva estructura dejó atrás el esquema de segmentación de usuarios en tres niveles de ingresos y estableció una única categoría de hogares que requieren asistencia para acceder al consumo energético indispensable, bajo criterios de inclusión y exclusión definidos por el Ejecutivo. En ese proceso también se dispuso la eliminación del Programa Hogar, que había sido creado en 2015 para asistir a los hogares de menores ingresos que no contaban con acceso a la red de gas natural y dependían de garrafas para cocinar y calefaccionarse.