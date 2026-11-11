RIGI: infraestructura y siderurgia superan al petróleo, gas y minería en la relación inversión-empleo

El RIGI es la apuesta del gobierno de Javier Milei para intentar concretar inversiones en algunos sectores de la economía, sobre todo en los que generan dólares mediante exportaciones. Sin embargo, la mayoría de los sectores beneficiados con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones no se caracterizan por tener una proyección en los próximos años con una fuerte creación de empleo.

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Los sectores de infraestructura y siderurgia son los que tienen la mejor relación de creación de empleo directo e indirecto por cada millón de dólares que se van a invertir a partir de los proyectos aprobados hasta el momento en el RIGI.

Un informe de la consultora Paspartú, dirigida por Juan José Carbajales, determinó que los 27 proyectos aprobados por el Ministerio de Economía comprometieron una inversión total máxima de US$ 76.174 millones y, en conjunto, generarían 133.076 puestos de trabajo directo e indirecto.

La consultora llegó a la conclusión de que “la cantidad de empleo a generar por cada millón de dólares a invertir es alrededor de 2, entre puestos directos e indirectos”.

De los seis sectores que aglutinan los 27 proyectos aprobados hasta ahora en el RIGI, la infraestructura es el que mejor relación tiene entre generación de empleo e inversión, ya que alcanza 35 puestos de trabajo a generar por cada millón de dólares a invertir.

El único proyecto de infraestructura es la Terminal Multipropósito Timbúes y tiene el RIGI aprobado por una inversión de US$ 277 millones. El proyecto está en Santa Fe y podría generar 9.700 empleos directos e indirectos en los subsectores fluvial y portuario.

Luego sigue la siderurgia, que tiene un ratio de 13 empleos por cada un millón de dólares desembolsados. Al igual que infraestructura, tiene sólo un proyecto en el RIGI: Siderúrgico Argentino Sidersa, que está ubicado en la localidad de San Nicolás (Buenos Aires). Tiene una inversión máxima de US$ 286 millones y generaría 3.800 empleos en el subsector de acero verde (baja huella de carbono).

La infraestructura y la siderurgia son los proyectos del RIGI que, además, son del grupo con menor monto de inversión aprobados, junto con tres proyectos de litio y un parque solar, que son inversiones menores a los US$ 290 millones cada una.

Ambos también superan en el ratio “generación de empleo – inversión” a la minería, la energía y al petróleo y gas (Vaca Muerta), que son sectores que concentran el 97,5% de las inversiones aprobadas del RIGI.

Minería y Vaca Muerta

La minería cuenta con 13 proyectos aprobados por US$ 27.624 millones, que generarían 76.608 empleos. Es decir, un ratio de 3 empleos generados por cada millón de dólares invertidos.

En tanto, los proyectos de petróleo y gas -vinculados a Vaca Muerta- que están aprobados hasta el momento son 9, que tienen comprometidas inversiones por US$ 46.158 millones y generarían 39.194 empleos directos e indirectos. Este sector alcanzaría un ratio de un empleo por cada un millón de dólares invertidos, según detalla la consultora Paspartú.

El sector de energía cuenta con dos proyectos (un parque eólico y uno solar) que suman una inversión de US$ 487 millones y 549 empleos. El ratio también es de un empleo generado por cada millón de dólares invertido.

El sexto sector con inversiones aprobadas del RIGI es tecnología (automotriz Toyota), que tiene un proyecto aprobado por US$ 1.341 millones y 6.225 empleos (5 puestos laborales cada un millón de dólares invertidos).

En ningún caso el Ministerio de Economía distingue entre generación de empleo para la etapa de construcción ni los puestos laborales que quedarán de forma permanente a lo largo de la vida útil de cada proyecto.

Cuándo se concretarán las inversiones.

El RIGI tiene 27 proyectos aprobados hasta noviembre de 2026 (uno solo rechazado) por una inversión máxima de US$ 76.174 millones. Según la letra chica del esquema de beneficios cambiarios, impositivos y aduaneros a 30 años, la inversión mínima que deben hacer los proyectos aprobados (es decir, en el año 1 y 2) es de US$ 17.702 millones.

Sin embargo, el RIGI tiene una inversión mínima en activos computables (inversión asegurada) de US$ 50.385 millones. Esta inversión está sujeta a penalidades ante la no ejecución (un 66% del total).

Mientras que los proyectos del RIGI que aprobó el gobierno suman US$ 25.789 millones (34%) en inversiones sin penalidades. “De ocurrencia probable, no asegurada”, aclara el informe de Paspartú.

La mayor inversión en activos computables de los desembolsos asegurados (con penalidades si no se ejecutan) se va a sentir en 2028 y 2029. Según el informe, en 2028 se invertirán US$ 17.587 millones y en 2029 US$ 17.657 millones. Mientras que este año sumará alrededor de US$ 1.000 millones y en 2027 el monto de inversión asegurado del RIGI ascenderá a US$ 7.832 millones.

Sin empleos

Otros proyectos del RIGI aprobados con mayor densidad de generación de empleo son el Gasoducto Perito Moreno (Petróleo y Gas), con un ratio de alrededor de 13 empleos, y Cobre Mendocino (Minería), con 7 empleos por cada millón de dólares invertidos.

Además de la terminal portuaria en Timbúes, los otros tres proyectos que más cantidad de empleo generarán son Vicuña (Minería), que sumaría 31.700 empleos, Fertilizantes (Petróleo y Gas) con 12.500 empleos y Agua Rica (Minería) con 8.200 empleos directos e indirectos.