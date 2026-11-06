Sturzenegger: “Vamos a seguir bajando el gasto y no se imaginan lo que va ser el segundo mandato de Milei”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que, en lo que queda hasta las próximas elecciones, su cartera promoverá una segunda etapa de desregulaciones que las van a proponer directamente las empresas. “Mi correo electrónico está abierto, así que anímense, tienen un gobierno que escucha y quiere darles libertad”, sentenció.

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El ministro habló sobre energía y le pidió a las empresas que propongan medidas y desregulaciones porque “no las vamos a definir en un escritorio, las van a proponer ustedes a nosotros”. Lo dijo en el Fórum Nacional de Energía, evento que realizó este jueves LIDE Argentina, una entidad que nuclea a ejecutivos, CEOs y directivos del sector empresario argentino, tanto de firmas nacionales como compañías internacionales.

“La desregulación jugó un rol central en el mercado de hidrocarburos. De las 18.000 desregulaciones que hicimos, hubo una que fue la más importante dentro de la Ley Bases que fue cuando nosotros liberamos las exportaciones y el mercado de hidrocarburos porque dio libertad para trabajar y les devolvió el derecho de propiedad.

Antes el precio (por ejemplo, del petróleo) lo definía un político y no el mercado. Esta desregulación es paradigmática”, remarcó el ex secretario de Política Económica de la Alianza en 2001.

Sturzenegger habló sobre el sector energético luego de la salida del gobierno nacional de Daniel González, el coordinador de Energía y Minería que fue mano derecha de Luis Caputo en el Palacio de Hacienda durante más de dos años y que renunció el 1° de noviembre.

Nueva etapa en la desregulación

El ministro dijo que “sobre la etapa de desregulación que viene ahora no tengo la más mínima idea. Yo no lo sé, hace más de 20 años que no estoy en el sector de la energía. Lo digo medio provocador, pero les estoy pasando la pelota a ustedes”. Y puso como ejemplo que la habilitación para importar máquinas usadas en el sector de oil & gas fue una idea que le acercaron desde algunas compañías.

Además, sostuvo que “bajar el gasto público es el único vehículo sostenible para bajar los impuestos. Nosotros seguimos con la política de bajar el gasto público y no se imaginan lo que va a ocurrir en el segundo mandato de Javier (Milei)”. “Vamos a terminar de consolidar un Estado más liviano y que da mucha más libertad. Es probable que para el segundo mandato de Javier ya estemos en una estructura tributaria donde lo que está en el RIGI sea la línea general de la economía”, continuó.

Sturzenegger explicó que este año subió el precio del petróleo de 60 a más de 100 dólares por barril y que a Javier Milei “no se le ocurrió intervenir en el mercado”. “Lo mismo ocurrió con el ganado, que subió 70% y el presidente no hizo nada”, agregó.

Próxima elección

Confiado, Sturzenegger dijo que en el gobierno “estamos convencidos de que Javier reelige el año que viene. El 70% de la gente no quiere volver para atrás”. Además, el funcionario se metió con el sector sindical: “cuando en el exterior cuento que el sindicalismo se lleva el 5% del salario de los trabajadores formales me miran como si me hubiera fumado un porro. Esto está en una ley. Lo estamos debilitando y cambiando”.

Para consolidar a largo plazo las políticas que lleva adelante la Casa Rosada dijo que “una de las transformaciones más fundamentales que estamos haciendo es la apertura comercial. En los últimos seis meses la Argentina avanzó en apertura comercial más de lo que avanzó en los últimos 30 años”.

Sturzenegger citó nuevamente a Javier Milei: “siempre nos dice que en 5 o 10 años todo va a converger, es decir, toda la economía va a ser RIGI. Estamos hablando de que el ingreso de las ganancias corporativas sea 25%, que no exista la carga del impuesto a los créditos y débitos. Esto se logra a partir del equilibrio fiscal y la reducción del gasto público”.

“Se trata de tener una continuidad de 20 o 30 años, de tener equilibrio fiscal. Los resultados están a la vista, Javier va a cumplir cuatro años de crecimiento, bajó la pobreza un 20%, bajó la inflación y tenemos un proceso de crecimiento que está liderado por las exportaciones. Es un cambio estructural de la Argentina”, sentenció el ministro de Desregulación.

Por último, cerró su intervención con una definición del manual libertario: “dejen de pensar que nosotros somos parte importante de la actividad de ustedes. El día que los empresarios se olviden del Estado, que se olviden del gobierno, vamos a ser potencia”.