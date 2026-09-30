El Gobierno prorrogó la licencia por 20 años de Metrogas, el último paso para el cambio de dueños

El gobierno de Javier Milei firmó un acta acuerdo con Metrogas para otorgarle la prórroga por 20 años de la licencia de distribución de gas, que vencía en diciembre de 2027. Era el último paso que faltaba para que se concrete la llegada de Edenor de los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, que serán los nuevos accionistas controlantes.

{{{htmlAmp}}}

La nueva licencia de la mayor distribuidora de gas del país se extendió ahora hasta 2047. Para quedar firme sólo falta un decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que lo ratifique, según informó este miércoles la Secretaría de Energía.

El desembarco de los nuevos accionistas mayoritarios se concretó a través de Edenor mediante la salida del 70% del capital social que tenía YPF a cambio de US$ 780 millones, tal como se conoció en agosto pasado. Manzano contará además con un 9,2% de las acciones de Metrogas que ya tenía en su poder antes de la salida de YPF a través de su firma Integra Capital.

La prórroga por dos décadas de la licencia de la empresa regulada está prevista en la Ley del Gas (24.076) y en la Ley Bases (27.742). Antes de concretar la firmar del acuerdo entre el gobierno nacional y Metrogas hubo una evaluación del ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas, ente que ahora se unificó con el ENRE del sector eléctrico), que recomendó la renovación.

También se realizó una audiencia pública y la intervención de la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), según informó la cartera energética este miércoles. De este modo, es la segunda licenciataria de gas que el gobierno de Milei extiende por 20 años, luego de la otorgada a Transportadora Gas del Sur (TGS).

Condición

Como condición previa, la distribuidora Metrogas y su controlante Edenor retirarán todos sus reclamos y juicio contra el Estado vinculados a la licencia, en el país y en el exterior, aclararon desde el Poder Ejecutivo.

Además, la distribuidora que alcanza a 2,5 millones de usuarios (alrededor de un 25% del total del país) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 11 municipios del sur y sudoeste del conurbano bonaerense se comprometió a realizar una inversión de US$ 186,8 millones en obras. La Secretaría de Energía informó que la empresa de gas tendrá sanciones si no cumple con el compromiso acordado.

Este compromiso corresponde a la inversión que tendría que haber realizado durante los años 2019 y 2020 pero que no realizó por el congelamiento tarifario de esos años, según los argumentos que esgrimió el gobierno luego del acuerdo. Las obras que realizará bajo este paraguas no se trasladarán mediante las tarifas a los usuarios. Además, el acuerdo implica que al final de la licencia en 2047 las obras pasarán al Estado Nacional sin pagar ningún resarcimiento económico.

Otro punto que destacó la cartera energética a cargo de María Tettamanti implica que cualquier conflicto que se genere en el futuro se resolverá en tribunales argentinos. Esta obligación se mantendrá aunque haya un cambio de accionistas en Metrogas.

“La distribuidora más grande del país tiene ahora un horizonte previsible hasta 2047, con obligaciones definidas y sin litigios pendientes con el Estado. Es la previsibilidad que necesita la red de gas para invertir”, señaló la Secretaría de Energía.

Ganadores y perdedores

La salida de YPF se tuvo que haber concretado hace varios años, al menos tal como lo indica la normativa vigente sancionada en 2017 (impuesta a través de la Revisión Tarifaria Integral –RTI, que impulsó el gobierno de Macri), que no permite que un productor de gas sea también controlante de una distribuidora de gas.

YPF eligió en agosto pasado a Edenor (Manzano, Vila y Filiberti) como la mejor oferta para desprenderse de su participación mayoritaria en Metrogas. El proceso competitivo que llevó adelante YPF para su salida de la distribuidora contó con otras cuatro ofertas que no resultaron ganadoras.

Los grupos que presentaron ofertas fueron Central Puerto de los empresarios Guillermo Reca y Eduardo Escasany; el grupo Sophia Capital, dueño de la distribuidora Litoral Gas; la empresa MSU de Manuel Santos Uribelarrea; y el grupo Pierri de Alberto Pierri.