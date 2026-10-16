El FMI le reclamó al gobierno de Milei que actualice el impuesto a los combustibles

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le pidió al gobierno de Javier Milei que actualice los impuestos a los combustibles para que el Estado argentino aumente la recaudación para mantener la disciplina fiscal que le exige el organismo a la Casa Rosada. Lo hizo en la reunión anual del FMI que se desarrolló esta semana en Bangkok, capital de Tailandia, junto al Banco Mundial. Además, el fondo le pidió al gobierno argentino “gastar mejor” en subsidios focalizados para los sectores más postergados y reducir gastos como las exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

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El ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, fueron testigos del pedido del organismo liderado por Kristalina Georgieva, ya que ambos se encontraban en Bangkok participando de la Asamblea Anual del FMI.

El pedido del FMI apunta a un tema sensible para el Ministerio de Economía, ya que una actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) significa un traslado directo al precio de la nafta y el gasoil. Como efecto dominó, la suba en los surtidores impacta directo en la inflación.

¿Qué le exigió el FMI al Gobierno sobre los impuestos y el gasto?

El reclamo tributario a Milei estuvo a cargo de Era Dabla-Norris, subdirectora del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, que afirmó este miércoles que “la disciplina fiscal sigue siendo un pilar del programa de la Argentina y ha funcionado como un elemento central del plan de estabilización. De cara al futuro, se necesitan reformas fiscales para seguir avanzando en la consolidación fiscal, al tiempo que se mejora la eficiencia del sistema tributario y de gastos”.

La ejecutiva del fondo fue explícita con el pedido al gobierno argentino para sostener el programa fiscal: “Estamos hablando de recaudar mejor y gastar mejor. Esto forma parte central de la agenda. En materia tributaria, las principales medidas apuntan a reducir gastos como la exención del IVA y normalizar los impuestos a los combustibles”.

El dilema de Luis Caputo: por qué postergar el tributo a la nafta cuesta millones pero frena la inflación

Según cálculos del sector energético, la pérdida del Estado por la postergación impositiva en los combustibles fue de alrededor de US$ 180 millones por las ventas en estaciones de servicio sólo en octubre. La pérdida de recaudación en lo que va del año sería de más de US$ 1.500 millones. Este es el monto que mira de cerca el FMI. El ICL y el IDC son tributos que se actualizan trimestralmente en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. Según la normativa (Ley 23.966), deben actualizarse de acuerdo a la variación del IPC del INDEC.

Mediante el decreto 1126 del 30 de septiembre, el gobierno nacional definió mantener sin cambios la actualización durante octubre. Es decir, Luis Caputo pisó la suba impositiva sacrificando recaudación para evitar presionar a la inflación. Pero el 1° de noviembre el Palacio de Hacienda tendrá que definir si sigue postergando impuestos o habilita una suba en las estaciones de servicio. El aplazamiento de la actualización del monto de los impuestos a los combustibles no es una política exclusiva de Milei, sino que viene también de años anteriores. Por este motivo, hay remanentes de trimestres anteriores.

Por último, Era Dabla-Norris le pidió al gobierno “eliminar de forma gradual los impuestos distorsivos de la economía para reemplazarlos por un sistema tributario más sólido y sostenible para la recaudación de ingresos”.

El ministro de Economía y la titular del fondo se reunieron esta semana en Bangkok. Luego del encuentro, Georgieva destacó la "disciplina fiscal" de la Argentina. Además, la funcionaria destacó: "Damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal mientras muchos países luchan con altos déficits", según consignó Noticias Argentinas.

En tanto, Caputo dijo que la reunión fue "excelente" porque "recorrimos todos los temas, internos y externos. Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales".

¿De cuánto es la nueva previsión de crecimiento de la economía argentina para 2026 según el FMI?

Antes de la reunión, el FMI publicó el World Economic Outlook (WEO) del actual período, donde admitió que los resultados del plan económico no son los esperados. El organismo recortó de 3,5% a 2,1% la previsión de crecimiento de la Argentina para 2026.