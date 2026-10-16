El FMI insiste con que Argentina reduzca los subsidios energéticos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reclamó, en las últimas horas, rediseñar las ayudas estatales frente al encarecimiento de la energía, pero preservar los recortes de subsidios realizados en Argentina y otras naciones de América Latina. El pedido se da luego de que el organismo advirtiera por un deterioro de la mayoría de los indicadores macroeconómicos del país.

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En su informe Perspectivas económicas: Las Américas de octubre de 2026, que dio a conocer este viernes en el marco de sus jornadas anuales que se desarrollan en Tailandia, el FMI reconoció los avances argentinos, pero planteó que la asistencia debe concentrarse en los hogares más vulnerables en lugar de sostener intervenciones generalizadas.

"Muchos gobiernos han adoptado en 2026 medidas para amortiguar el impacto del encarecimiento de la energía sobre los hogares y las empresas. Estas medidas incluyeron subsidios a los combustibles, reducciones de impuestos, garantías crediticias y otras intervenciones. Si bien proporcionaron un alivio inmediato, las intervenciones no focalizadas también generaron distorsiones y suprimieron las señales de precios que habrían contribuido a moderar la demanda de energía", advirtió el Fondo en el documento.

En ese contexto, agregó: “Es importante preservar los avances que varios países (como Argentina, Bolivia y Ecuador) han logrado a base de mucho esfuerzo para reducir o eliminar los subsidios energéticos”. Como alternativa, recomendó que los gobiernos refuercen los sistemas de transferencias directas focalizadas. El informe también destacó que esos tres países adoptaron medidas firmes para reducir los subsidios y permitir que los precios internacionales se reflejen mejor en los valores internos.

La recomendación incluye priorizar la inversión en salud y educación para fortalecer el capital humano y mejorar la seguridad de los ingresos de las familias de menores recursos. En paralelo, el organismo advirtió que el margen fiscal sigue limitado en buena parte de la región y pidió redoblar los esfuerzos para reducir los déficits y la deuda en los presupuestos de 2027.

Pese a los elogios de Georgieva, el FMI empeoró su pronóstico para Argentina

El pedido del FMI sobre los subsidios se da luego de que su titular, Kristalina Georgieva, afirmara que Argentina cancelará anticipadamente su deuda con el organismo durante una charla con el ministro de Economía, Luis Caputo, en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok.

“Serán como Grecia. Pagarán por adelantado”, expresó Georgieva, luego de que la moderadora preguntara si una mayor inversión y sostenibilidad fiscal permitirían al país dejar de depender del Fondo. Caputo respondió también con complicidad: “Te vas a sorprender”.

La comparación aludió a la cancelación anticipada de la deuda griega, en diciembre de 2022, por 2.040 millones de dólares. En cambio, Argentina adeuda cerca de 60.000 millones de dólares y es el mayor deudor del organismo.

Sin embargo, las declaraciones coincidieron con un deterioro de las previsiones del FMI para la economía argentina. El organismo redujo su proyección de crecimiento para 2026 del 3,5% (según preveía en abril) al 2,1% y para 2027 del 4% al 3,5%.

También, comparando nuevamente con su informe previo de abril paado, elevó la inflación prevista para este año del 25% al 29,5% y para el próximo del 12,5% al 18%. En desempleo, estimó tasas del 7,6% para 2026 y del 7,1% para 2027, superiores a sus cálculos anteriores.