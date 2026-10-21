Detectan al menos 17 empresas industriales que podrían fabricar bienes que en el RIGI se importan

Un informe de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC) reveló que el proyecto minero Rincón Mining importó más de US$ 45 millones en equipos de tratamiento de agua bajo el RIGI, pese a que existen 17 empresas argentinas capacitadas para fabricarlos. La medida reaviva la alerta industrial sobre el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones de Javier Milei en los proveedores locales.

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El desarrollo de los primeros megaproyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, la principal apuesta del Gobierno para atraer capitales, sobre todo en los sectores de energía y minería, abrió un interrogante sobre cuánto podrá beneficiar el esquema al entramado industrial de la Argentina. Es decir, cuál va a ser la participación de la industria local en los proyectos de extracción de petróleo, gas y minerales adheridos al régimen que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años.

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Un informe de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC) analizó importaciones de junio de bienes de capital de un proyecto de litio adherido al RIGI y detectó importaciones de equipos, pese a que en el país existen al menos 17 empresas con capacidad tecnológica y productiva que podrían proveer los mismos bienes.

El informe “Capacidades Productivas Argentinas para la Minería – Tratamiento de Agua y Ósmosis Inversa” de CIPIBI tomó como referencia las importaciones identificadas para el proyecto de litio Rincón Mining, del gigante Rio Tinto, una de las dos compañías mineras más grandes del mundo.

El trabajo identificó importaciones en junio de este año por más de US$ 45 millones correspondientes a dos posiciones arancelarias: una por US$ 18,5 millones en equipos de ósmosis inversa (NCM 84212920), utilizada para la desalinización y purificación de agua de aporte, y otra por US$ 26,5 millones en aparatos para filtrar o depurar líquidos (NCM 84212990).

El megaproyecto de Salta bajo la lupa: USD 2.500 millones y alerta por la industria nacional.

El proyecto de litio Rincón es uno de los más importantes de la Argentina. Está ubicado a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar en el Salar del Rincón, en la provincia de Salta. Tiene un compromiso de inversión de US$ 2.500 millones para producir casi 60.000 toneladas de carbonato de litio grado batería a partir de 2027 o principios de 2028.

CIPIBIC agrupa a casi 280 empresas que fabrican productos con alto valor agregado, ingeniería y tecnología que utiliza trabajo calificado y forma parte de la asociación de industriales metalúrgicos ADIMRA. Este sector genera más de 100.000 puestos de trabajo directos en el país, un universo que representa un 8,6% de los puestos de trabajo industriales y un 39% del empleo metalúrgico.

¿Cuántas empresas argentinas pueden fabricar los equipos que importó el RIGI?

“Se trata de equipamiento utilizado en procesos industriales para los cuales existe oferta tecnológica y productiva en la Argentina”, señala la cámara, que realizó el informe en colaboración con CEIBO, una plataforma que realiza estudios sobre comercio internacional, tecnología y estructura industrial.

A partir del análisis de las tecnologías involucradas, CIPIBIC identificó 17 empresas radicadas en el país que desarrollan actividades similares de ingeniería, fabricación, integración y montaje de equipos y sistemas de tratamiento de agua. “Entre las tecnologías relevadas se encuentran ósmosis inversa, ultrafiltración, nanofiltración, microfiltración, desmineralización, potabilización y tratamiento de efluentes industriales”, subraya el informe.

“El universo incluye fabricantes con trayectoria, ingeniería propia, instalaciones productivas y antecedentes en diferentes sectores industriales. Algunas empresas cuentan, además, con experiencia declarada en minería y proyectos de litio”, añade.

El reclamo de ADIMRA y CIPIBIC: evaluar la capacidad local antes de autorizar importaciones.

CIPIBI aclaró que el estudio no sostiene que la totalidad de los equipos importados pudiera haber sido sustituida automáticamente por producción local. Uno de los objetivos del informe es “identificar las especificaciones técnicas, escalas, certificaciones y condiciones contractuales necesarias para determinar qué parte de esa demanda podría ser atendida por la industria argentina”.

Sin embargo, la cámara advirtió que “los grandes proyectos de inversión representan una oportunidad extraordinaria para ampliar la producción, generar empleo calificado, incorporar tecnología y fortalecer proveedores industriales nacionales. Sin embargo, el volumen de inversión anunciado no garantiza, por sí mismo, una mayor participación de la industria argentina”.

La entidad remarcó que, para garantizar la participación de los proveedores industriales locales, es necesario identificar las necesidades de equipamiento, vincular a los fabricantes nacionales con los responsables de ingeniería y compras y establecer mecanismos que permitan evaluar condiciones competitivas.

“No se trata de impedir importaciones, sino de evitar que se importe equipamiento sin haber evaluado previamente las capacidades productivas disponibles en el país”, aclaró CIPIBI, que añadió también que el objetivo del informe “es transformar la información sobre importaciones y proyectos en una herramienta concreta de vinculación industrial”.