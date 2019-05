El Secretario General del Gremio de Camioneros, Hugo Moyano, se refirió a la postura de la CGT, criticó con dureza a su cúpula y marcó una clara diferencia. “No me reuniría con el FMI. Terminaríamos mal. Esa reunión es parte del circo, de decir que el FMI se reúne con los sectores gremiales", señaló y a la vez, profundizó: "La CGT, que fue históricamente el centro de los reclamos de la sociedad, están reuniéndose con el FMI. No sé qué resultado puede tener una reunión con el FMI".

Del mismo modo, en declaraciones al programa “Habrá Consecuencias” por el Destape Radio, el dirigente habló de la eventual medida de fuerza a convocar por el Consejo Directivo de la CGT. "No hay mucha expectativa en lo que haga la CGT. No hacen lo que necesita la gente", señaló. “El Gobierno les debe miles de millones de pesos a las obras sociales, y mucho más a los que estamos en la vereda de en frente. Pagarlo sería hacer lo que corresponde", planteó.

Por otra parte, y con relación a las paritarias en el gremio de camioneros, advirtió: "Me parece que la paritaria va a andar incluso arriba del 40%. Vamos a analizarlo y a dar un número".

En relación al entramado judicial y la persecución de ciertos sectores de la Justicia, Moyano afirmó; "No saben que buscar para poder acusarnos de algo para lograr el objetivo de llevarnos en cana a Pablo o a mí”. Y siguió: “Si algo se hizo mal en Independiente el responsable soy yo, no Pablo. Que me lleven en cana a mí". Asimismo, comparó el accionar del Ejecutivo con la dictadura militar: “Antes te mataban o te metían en cana. Hoy, con parte de la Justicia, te persiguen. No tienen la desaparición de personas, pero actúan de la misma forma".

Asimismo, el líder sindical se metió en la interna política de cara a las elecciones e hizo un repaso de su vínculo con Cristina Kirchner. “Cuando estuve distanciado de Cristina era porque yo creía que no correspondían unos temas económicos. Pero hoy la experiencia nos da otros conocimientos", aseguró. Y continuó: “El acercamiento a Cristina es a la política. Por supuesto también a la persona, porque nadie puede dudar de su capacidad".

Sobre su antiguo víncilo con Macri, apuntó: "No me arrepiento de las cosas porque las hago por convicción. Cuando me saqué la foto con Macri fue por el monumento a Perón".

En la misma línea, Moyano aseguró que “si uno toma el tiempo que gobernó Kirchner y Cristina uno no tiene dudas de que el hambre y la pobreza de hoy la gente no lo sufría". A la vez, auguró que “mi postura es que haya una gran PASO en el peronismo” y que “Cristina tiene muchas posibilidades".

A futuro, el dirigente camionero no descartó la presencia de un integrante del movimiento obrero en los primeros planos de la política nacional. “Veo muchos jóvenes obreros que pintan bien para tener un hombre del movimiento obrero en la Presidencia", aseguró, Y completó: “El hombre del movimiento obrero que llegue a la Presidencia va a hacer los imposible para que a ningún niño le falte un plato de comida, porque lo hemos vivido".