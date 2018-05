El presidente del banco Santander Río, Enrique Cristofani, reconoció que hay una salida de los depósitos en dólares por la crisis cambiaria. Inmediatamente después aclaró que el sistema financiero está "sólido y con liquidez" para responder a la demanda.

"Los depósitos en pesos siguen totalmente normal y creciendo. Lo que se está produciendo es una salida de los depósitos en dólares como suele pasar en este tipo de crisis cambiarias", explicó el empresario en una rueda de prensa. Pero, agregó, "claramente la liquidez que tiene el sistema financiero en dólares es muy grande y no hay ningún problema". "¿La salida de depósitos en dólares es significativa?", se le consultó al Cristófani y el empresario respondió: "Todavía no, hoy no".

VOLVÉ A VER EL DESTAPE: EL FIN DE MACRI

Embed

Cristofani estuvo acompañado en la rueda de prensa por Carlos Bulgheroni, jefe del grupo que controla la empresa Pan American Energy (PAE); Cristiano Rattazzi, presidente de FCA Automobiles Argentina; y Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Estos empresarios y otros hombres de negocios que forman parte de la AEA se reunió con los ministros los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Finanzas, Luis Caputo, para expresarles su apoyo a las medidas que se están tomando en medio de la turbulencia financiera.

"Estamos hoy con una crisis cambiaria. Pero la situación no tiene absolutamente nada que ver con la de 2001. Muchas veces, las crisis argentinas combinaron crisis cambiaria, del sistema financiero, de deuda y económica. Este no es el caso", dijo Cristofani.

El presidente del banco Santander Río consideró "importante" tener la perspectiva sobre lo que está ocurriendo en la Argentina, dado que la economía ha venido creciendo durante siete trimestres consecutivos y no hay crisis de deuda. a deuda pública neta de la Argentina está en el 30% del Producto Bruto Interno y el promedio de América Latina es del 50%, apuntó el empresario.

Consideró también que, en todo caso, la dirigencia argentina debe trabajar para que haya mayor ahorro institucional local para no depender tanto del crédito externo como le ocurre en la actualidad al país. Según Cristofani, el sistema financiero, tanto en pesos como en dólares, "está realmente líquido y sólido", con una morosidad en torno a los 2 puntos porcentuales de lo prestado, aunque en el caso del Santander Río "es muy cercana a cero".

"En solidez estamos muy bien. Uno toma los préstamos del sistema financiero contra el PBI y son 15 puntos. El promedio de América Latina es del 50%", dijo el banquero en la rueda de prensa de la que participó NA. "Acá hay que focalizarse en una crisis cambiaria", pidió Cristofani.

LEER MÁS: El Central vuelve a ofertar U$S 5.000 millones para intentar contener la corrida