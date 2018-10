El salario se sigue derrumbando por las políticas del Gobierno

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La crisis económica generada por el Gobierno ya hizo que el salario argentino se ubicara por debajo del brasileño y el chileno. Ante esta problemática situación, el kirchnerismo presentó un proyecto de ley que apunta a mejorar el ingreso de los jubilados.

El último informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano señaló que el salario promedio en dólares de los trabajadores argentinos ya es más bajo que el de los empleados de Brasil y Chile.

“Con un salario promedio de U$S 468, comparado a América latina, se localiza cercano a Colombia (U$S 441), pero lejos de Chile (U$S 812) o Brasil (U$S 529)”, sostuvo el estudio. La fuerte caída golpeó a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Para evitar la profundización de la crisis, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires FPV-PJ Luana Volnovich presentó un proyecto de ley que busca compensar a los jubilados por la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y la devaluación a través del pago de un bono de $8.000 para todos los jubilados y pensionados del sistema.

El proyecto argumentó que durante el 2018 la Canasta Básica de los Jubilados ascendió a $21.127, dejando el 83% de los jubilados argentinos bajo la línea de pobreza. A esto se le suma la baja en las jubilaciones: en el 2015 la jubilación mínima ascendía en 443 dólares, hoy apenas llega a los 227 dólares.

