El Presidente rompió el silencio sobre los #MacriTips

El presidente Mauricio Macri encabezó un acto en el cual le tomó juramento a los nuevos ministros de Energía, Javier Iguacel, y de Producción, Dante Sica, y aprovechó para romper el silencio sobre los memes que lo tienen como protagonista en las redes y se popularizaron como los #MacriTips.

En relación a los chistes sobre el anuncio de recategorización de Argentina como país emergente, el primer mandatario expresó: "Más allá de los memes graciosos, una cabeza fuera del agua que son creativas, esto significa más herramienta para que la gente pueda invertir y eso significa más trabajo para los argentinos".

Embed

Por otro lado, se refirió a los memes sobre los consejos que él mismo da en materia energética: "Ahí me parecen buenos los memes de todos los ahorros que recomiendo. Son bienvenidas para concretizar a la población que no es chiste y que no hay que enojarse, tenemos que entender que de eso se trata la vida, darle valor a la cosas y ser cuidados".

"Estoy convencido que no hay nada, absolutamente nada, que los argentinos juntos no podamos resolver. Eso no significa que sea fácil, significa que si estamos juntos y ponemos nuestra capacidad, que es mucha, vamos a encontrar soluciones a cada uno de los problemas", sentenció el Presidente.

Embed Si estas muy resfriado, usa un pañuelito descartable y después secalo en calefactor para volverlo a usar. #MacriTips — Juan Miguel Fioramonti (@JuanMigFioramon) 20 de junio de 2018

Embed Si te llevas todas las materias ta ahorras la plata de las vacaciones #macritips — Macritips (@Macritipsgato) 14 de junio de 2018