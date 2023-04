Celebran en Londres el Día del Malbec para posicionar aún más al vino argentino en mercado británico

El Malbec World Day se celebrará el jueves 20 de abril en la residencia de Javier Figueroa, embajador argentino en Londres, Reino Unido, el segundo mercado en términos globales para la industria vitivinícola argentina.

Dirigido a importadores y distribuidores de vino, hoteles, restaurantes, supermercados, sommeliers, chefs, vinotecas, entre otros, contará con dos degustaciones guiadas por representantes de algunas bodegas, informó la sección comercial de la Embajada.

En el evento, en el que habrá 98 etiquetas de vino y 21 bodegas argentinas participantes, se espera que los participantes puedan degustar una amplia variedad de Malbec argentino y descubrir la calidad y la diversidad de los vinos argentinos.

La Embajada argentina en Reino Unido informó que renueva su compromiso con la promoción del Malbec argentino en el mundo, y espera que este evento pueda contribuir a posicionar aún más el vino argentino en el mercado británico.

"Con el lema ¡Malbec Argentino Campeón! y la presencia de importantes bodegas y representantes del sector, el evento promete ser una experiencia única para todos los amantes del vino en el Reino Unido", indicaron desde la representación diplomática.

"El evento del Día del Malbec es muy importante para nosotros, en este mercado en el cual el vino argentino tiene un lugar muy relevante", dijo a Télam Pedro Sondereguer, a cargo de la Sección Económica y Comercial de la Embajada.

Para Sondereguer, esto se observa en los números de las exportaciones de vino argentino al Reino Unido que fueron de US$ 94 millones en 2020, US$ 101 millones en 2021 y US$ 147 millones en 2022.

Agregó que el año pasado participaron 41 bodegas argentinas (que enviaron sus vinos) y asistieron unas 200 personas que pudieron probar el producto; mientras que este año el enfoque será un poco distinto porque la idea es que las bodegas participantes tengan un representante ese día.

"Alguien que pueda contar bien la historia de la bodega y explicar las características específicas del producto; por el momento, tenemos 21 bodegas inscriptas", precisó.

"Esperamos poder convocar a más de 200 personas del sector, como el año pasado; para continuar juntos con este trabajo de años de consolidar al vino argentino en el Reino Unido", concluyó.

