Bodegas argentinas se suman a Red de Polinizadores Mendocinos para luchar contra el cambio climático

Wines of Argentina (WofA), la institución que promueve la marca país del Vino Argentino, se sumó a la Red Global de Polinizadores Mendocinos, iniciativa que promueve la vinculación entre diversos sectores de Mendoza para la generación de acciones de triple impacto que contribuyan a la campaña global de las Naciones Unidas "Race to Zero".

Esta campaña busca que empresas, el sector académico, organizaciones de la sociedad civil, ciudades, regiones e inversores promuevan una recuperación saludable, resiliente y sin emisiones de carbono, que prevenga amenazas futuras, cree empleos decentes y desbloquee un crecimiento inclusivo y sostenible.

Su objetivo es contribuir a no sobrepasar en 1,5°C la temperatura del planeta respecto de la época preindustrial, explicaron desde la entidad a cargo de la promoción del vino argentino en el mundo.

La Red de Polinizadores Mendocinos se suma a esta campaña a través del programa "Mendoza Regenerativa", y sus miembros se comprometen a reducir 50% de las emisiones de carbono antes de 2030 y con el fin de alcanzar 100% de reducción a futuro, informó WofA.

"Somos parte de una problemática común y la debemos enfrentar juntos; por eso nos unimos el sector privado y la academia con un objetivo claro: acelerar los procesos y alcanzar el 100% de la reducción de las emisiones de carbono lo antes posible", expresó Rafael Kemelmajer, presidente del Polo TIC Mendoza y miembro de la Red.

Por su parte, la gerenta general de WofA, Magdalena Pesce, consideró que "el diseño e implementación de acciones que derramen positivamente en la comunidad, el ambiente y la economía no son posibles si no las encaramos de manera conjunta".

"En WofA hace tiempo que asumimos el rol de unir el sector vitivinícola con diversas organizaciones e iniciativas como la Red de Polinizadores de Mendoza; que cada vez más bodegas vean la necesidad de incorporar estos temas como eje fundamental habla de la evolución que experimenta el sector", agregó.

La Red ya ha establecido lazos con empresas y cámaras empresarias; universidades y centros de formación e investigación; inversores y organismos de financiamiento; agrupaciones profesionales y sindicales, así como personalidades del deporte y de la cultura interesadas en transformar la realidad.

Además de las principales universidades de gestión pública y privada de Mendoza adhirieron a la iniciativa la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), la Federación Económica de Mendoza (FEM), la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines (Aehga), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Cámara de Informáticos Unidos de Mendoza (CIUM) y el Polo TIC Mendoza.

Con información de Télam