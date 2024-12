Verano 2025: on un inicio de la temporada a media máquina, anticipan una baja de precios en la Costa

Lo que era inevitable, finalmente se produjo. Ante las quejas de los turistas y la competencia con Brasil, los prestadores turísticos de hoteles y transporte finalmente debieron bajar sus precios en las últimas semanas de diciembre y de cara a un enero de 2025 con un nivel de reservas modesto, especialmente en la Costa Atlántica.

A inicios de diciembre, desde la Cámara Argentina de Turismo reconocían que el verano 2025 en los destinos de la Costa "no sería récord", y esperaban que, debido a la baja demanda, hubiera un reacomodamiento de precios hacia fin de mes.

Ahora, en el incipiente arranque total de la temporada en enero, ese movimiento efectivamente se produjo. "Los precios se acomodaron. Subieron por debajo de la inflación", señaló al respecto Aldo Elías, vicepresidente de la CAT, en diálogo con El Destape, en referencia a los principales balnearios bonaerenses.

La baja de precios se percibe, también, en la apelación a promociones que debió hacer el sector, sobre todo el financiamiento en hasta 18 cuotas para pasajes y hotelería en varios bancos privados. "Es por la mayor competencia con el exterior. El turismo no puede stockearse. Entonces, si llegás a fin de diciembre y no tenés reservas para enero, no podés" operar, explicó Elías, aunque sin dar una cifra concreta de baja promedio en los precios.

Lo que ocurre es el éxodo de argentinos a Brasil, debido a que el atraso del dólar en Argentina, sumado a la devaluación del real por un 24% en el año, hicieron que el país vecino tuviera el tipo de cambio más barato en décadas.

Un inicio de temporada a media máquina

Al contrario, en la CAT advirtieron que las reservas de la Costa Atlántica, a días del arranque de enero, se encontraban apenas en un 50% promedio en los principales destinos, Mar del Plata incluido, aunque un poco más altas en el partido de Pinamar. Un nivel "por debajo respecto al del año pasado", señaló Elías.

Aun así, en el sector esperan que este muy modesto nivel crezca sobre la marcha, dado que los años en los que la mayoría veraneaba una quincena entera, un mes o incluso más, hace tiempo quedaron atrás. "Si ya se sabe que el verano va a ser más tranquilo, no tenés necesidad de reservas. Se termina haciendo un círculo vicioso en el que no hay reservas porque no hay apuro ni demanda", explicó el vicepresidente de la CAT.

Como sea, resulta evidente que la mayoría de los potenciales turistas no avalaron la suba de precios pretendida por los prestadores en los meses previos como forma de recuperarse de un pésimo verano 2023-2024 que llegó en medio de lo peor del ajuste de shock de Milei.

La situación en la Patagonia es relativamente mejor, pero también modesta a comparación de otros años. La CAT proyecta, para enero, una ocupación del 80% en Ushuaia, del 86% en El Calafate y del 68% en Bariloche. Las reservas no están a tope porque, aunque se mantiene el turismo receptivo de Europa o Estados Unidos, de mayor poder adquisitivo, sí cayó el turismo receptivo de los países limítrofes y el resto de Latinoamérica.

En cambio, la CAT entiende que no hubo una baja de precios en los pasajes al exterior tras la eliminación del impuesto PAIS, hace un semana. "El impuesto PAIS había dejado de tener efecto desde que ibas al banco y pagabas en dólares en efectivo", señaló Elías, por lo que en los hechos los precios de los tickets ya no incluían el recargo por este tributo.