La venta de autos se desploma mientras Milei acelera con la Fórmula 1

El mercado automotor volvió a mostrar en agosto una caída que contrasta con el discurso oficial sobre la recuperación de la economía y, particularmente, del sector automotor. Se patentaron 44.415 vehículos, 10.474 menos que en el mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 54.889 unidades. La baja interanual fue del 19,1%, con la misma cantidad de días hábiles. En el acumulado de los primeros ocho meses del año, el sector contabilizó 385.091 patentamientos, un 13,3% menos que los 444.256 registrados durante el mismo período de 2025.

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Este lunes, durante la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el Presidente planteó que Argentina tiene condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial. La propuesta llegó acompañada por una defensa de la política de apertura del mercado automotor y de la reducción de aranceles a los vehículos importados. De esta manera, mientras el Gobierno promociona al país como escenario de las principales categorías internacionales del automovilismo, el mercado que vende vehículos para circular todos los días registra una contracción de casi una quinta parte en términos interanuales.

El informe de patentamientos de agosto muestra que la baja no se concentra en un segmento puntual. Los automóviles registraron 29.759 unidades, un 18,6% menos que en agosto de 2025. Los comerciales livianos llegaron a 11.993 unidades, con una caída del 21,1%. Si se toman ambos segmentos en conjunto, los patentamientos fueron 41.752, un 19,3% menos interanual. En el caso de los comerciales pesados, la contracción fue todavía mayor: 25,6%, con 1.549 unidades frente a las 2.082 de agosto del año pasado.

El acumulado de enero a agosto marca 258.621 automóviles, un 13,4% menos que los 298.624 del mismo período de 2025. Los comerciales livianos retroceden 15%, mientras que el conjunto de autos y comerciales livianos cae 13,9%. En los pesados, la disminución acumulada alcanza 8,5%.

El problema es que una mayor disponibilidad de modelos no necesariamente se traduce en mayor cantidad de compradores cuando el ingreso de los hogares no acompaña el precio de los vehículos, las cuotas y los costos asociados a la compra y mantenimiento de un cero kilómetro. Entre las marcas de mayor volumen, Toyota patentó 7.247 vehículos livianos en agosto, 25,5% menos que un año antes. Volkswagen registró 5.184, con una baja del 40%. Fiat llegó a 4.718, 21,4% menos, mientras que Renault cayó 41%. Peugeot, por su parte, tuvo una contracción interanual del 43,4%.

La concentración de las bajas en los modelos de mayor circulación también ofrece una señal sobre la demanda. El Fiat Cronos, uno de los vehículos de mayor volumen del mercado argentino, pasó de 2.246 patentamientos en agosto de 2025 a 1.490 este año, una caída del 33,7%.

En agosto se registraron 2.220 patentamientos por día contra 2.744 en agosto de 2025: una baja del 19,1%. Frente a julio, sin embargo, el promedio diario subió 3,4%, debido a que agosto tuvo 20 días hábiles contra 21 del mes anterior. El dato permite matizar la comparación mensual, pero no cambia el cuadro interanual ni el acumulado del año.

El presidente de Acara, Sebastián Beato, describió el escenario como un mercado con una demanda selectiva y planteó que el sector espera que una eventual mejora de la actividad económica se traduzca en más operaciones. También habló de una reconversión de la oferta hacia servicios asociados a la venta de vehículos. El mercado sigue con una demanda selectiva que hay que conquistar y, si bien la caída interanual es importante, quiero destacar el esfuerzo que se está haciendo desde toda la cadena de valor para que estos números no sean más abultados.

El comprador existe, pero selecciona, posterga o directamente queda afuera. En un mercado de bienes durables, donde la decisión depende de ingresos, financiamiento, tasas, precios y expectativas, la caída de los patentamientos funciona como una señal del poder de compra disponible. Mientras, Milei aprovechó el encuentro de la FIA para destacar la eliminación del Impuesto PAIS y la reducción de aranceles para vehículos importados.

Según afirmó, esas medidas produjeron bajas de precios de hasta casi 30% en algunos segmentos. También vinculó el precio de los autos con la seguridad vial y señaló que el parque automotor argentino tiene una antigüedad promedio cercana a los 15 años.

El problema que dejan planteado los números de agosto es otro: si los autos efectivamente son más accesibles en determinados segmentos, esa accesibilidad no alcanzó para sostener el volumen de ventas del mercado. El patentamiento no mide solamente precios; mide la posibilidad concreta de transformar una oferta disponible en una operación. Y en ocho meses de este año esa conversión cayó 13,3%.

Por ahora, los números muestran que el mercado automotor no está acelerando. En agosto, directamente retrocedió. Y mientras Milei pide acelerar “a toda máquina” para que regresen la Fórmula 1 y el Rally Mundial, los patentamientos de autos, utilitarios y camiones muestran que una parte de la economía argentina todavía está buscando cómo volver a arrancar.