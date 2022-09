Funes de Rioja y Omar Gutiérrez coincidieron en profundizar políticas de Estado para Vaca Muerta

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, coincidieron hoy en la necesidad de profundizar las "política de Estado" para el definitivo despegue de Vaca Muerta, que no solo permitirá el desarrollo de la industria sino la generación de divisas en búsqueda del orden macroeconómico.

"Nuestra visión industrialista se la transmitimos a todas las representaciones políticas. De hecho, mañana estaremos en el Senado de la Nación visitando a la Comisión de Industria, para traducir esto que estamos señalando", indicó Funes de Rioja.

El titular de la UIA y Gutiérrez encabezaron este mediodía un encuentro con la prensa para repasar los temas que no se pudieron abordar el viernes pasados durante el encuentro por el Día de la Industria en Neuquén, que se suspendió ante el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El presidente de la UIA aclaró que la entidad tiene la intención de "sentarse a dialogar con todos los bloques de la oposición y estamos abiertos a las sugerencias que surjan de esos encuentros".

Funes de Rioja dijo que en el sector industrial continúan algunos problemas para la importación de insumos para la producción y adelantó que mañana se reunirán con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, porque "queremos que no se pare ni una fábrica" frente a esta coyuntura.

"Estamos muy apretados con el tema insumos pero nos sentaremos con el secretario (de Comercio, Matías Tombolini) con el mismo espíritu constructivo que tuvimos para integrar una Mesa de Trabajo que funcionó, de hecho estamos llegando a la primavera con problemas menores", remarcó Funes de Rioja.

En cuanto a las propuestas de la entidad para el desarrollo industrial con inclusión social, reiteró la importancia del Libro Blanco elaborado por los cuadros técnicos de la entidad.

"El Libro Blanco transmite una voz industrial que mira el futuro en el marco de un proceso de construcción permanente. Cuando presentamos este trabajo en Brasil, los mismos industriales de ese país nos sugirieron de encarar un trabajo similar para el Mercosur", señaló.

Por su parte, Gutiérrez destacó la decisión de "celebrar el Día de la Industria en Neuquén, que para nosotros fue un hecho histórico por el sentido federal que se le dio al evento".

"La industria tiene que ser una política de Estado y continuaremos transformando el recurso natural de Vaca Muerta en riqueza", explicó.

En este sentido, añadió que " hacen falta consensos y acuerdos que ordenen el horizonte. Todos tenemos que trabajar para transformar el recurso en riqueza".

"El plan de desarrollo 2030 permitirá que este año Vaca Muerta genere US$ 8.000 millones, con exportaciones por US$ 2.000 millones. Gracias a la producción de Vaca Muerta este año se importaron 22 buques de gas en lugar de 52, lo que representó un ahorro de US$ 4.000 millones", afirmó el gobernador neuquino.

En este contexto, el presidente Alberto Fernández el viernes pasado envió una nota "agradeciendo la invitación a los festejos (suspendidos) del Día de la Industria", y destacó la presencia de la UIA, a través del presidente Funes de Rioja en la convocatoria en la Casa de Gobierno, tras el atentado contra la Vicepresidenta.

"En momentos difíciles es imprescindible la unidad de todos los que queremos cuidar la democracia, la paz y la vida", señala la nota.

Además de Funes de Rioja y Gutiérrez, participaron del encuentro el vicepresidente de Desarrollo Industrial de la UIA y directivo del Grupo Techint, Luis Betnaza; el secretario de la entidad, Miguel Rodríguez, y el director ejecutivo y Economista Jefe, Diego Coatz.

Con información de Télam