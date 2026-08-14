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UOM: paritaria de los siderúrgicos con aumento y bono en agosto 2026

La UOM alcanzó un acuerdo salarial para los trabajadores siderúrgicos de la Rama 21. El entendimiento establece un aumento del 6% desde agosto y un bono extraordinario de $1,6 millones para el personal propio de las empresas.

14 de agosto, 2026 | 11.37
Salarios

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las empresas siderúrgicas para los trabajadores comprendidos en la Rama 21, que establece aumentos salariales para los próximos meses y el pago de un bono extraordinario de $1.600.000. El entendimiento llegó después de una extensa negociación entre el gremio y las compañías nucleadas en la Cámara Argentina del Acero y fija el esquema salarial que estará vigente entre agosto y diciembre de 2026.

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Para agosto, septiembre y octubre, los trabajadores recibirán un incremento del 6% de carácter no remunerativo. Posteriormente, desde noviembre se incorporará otro 6% no remunerativo y no acumulativo, que se mantendrá durante noviembre y diciembre. Los nuevos salarios básicos de convenio comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2027.

UOM: de cuánto es el aumento para los siderúrgicos en agosto

El primer tramo de la paritaria establece un aumento del 6% no remunerativo desde agosto, que se mantendrá durante septiembre y octubre. El esquema acordado quedó establecido de la siguiente manera:

  • Agosto: 6% no remunerativo.
  • Septiembre: 6% no remunerativo.
  • Octubre: 6% no remunerativo.
  • Noviembre: 12% no remunerativo sobre la referencia acordada, dado que se suma otro 6% no acumulativo.
  • Diciembre: se mantiene el mismo esquema.
  • Enero de 2027: comenzarán a regir los nuevos básicos de convenio.

De esta manera, el entendimiento contempla una mejora total del 12% no acumulativa hacia el cierre del año.

Salarios de la UOM con aumento

Bono UOM: cuánto cobran los siderúrgicos

Además del incremento salarial, uno de los puntos centrales de la paritaria es el pago de una suma extraordinaria de $1.600.000 para los trabajadores propios de las empresas siderúrgicas. Para el personal que se desempeña mediante empresas contratistas, el acuerdo contempla el pago del 80% de ese importe, equivalente a $1.280.000.

Por el momento, no se estableció una fecha definitiva para el pago de la suma extraordinaria. Su implementación quedará sujeta a la homologación del acuerdo por parte de la Secretaría de Trabajo.

El acuerdo corresponde específicamente a los trabajadores comprendidos en la Rama 21 de la UOM, vinculada a la actividad siderúrgica. La negociación se realizó entre la representación sindical y las compañías nucleadas en la Cámara Argentina del Acero, que agrupa a algunas de las principales empresas del sector.

El entendimiento establece así las condiciones salariales hasta diciembre y pone fin a una negociación que atravesó varias audiencias antes de que las partes lograran acercar posiciones.

Metalúrgicos: cuánto cobran de bono

Qué reclamaba la UOM en la negociación y cómo sigue la paritaria en otras ramas

Antes del acuerdo, la posición del gremio contemplaba una actualización superior. La UOM había reclamado un 8% para el período agosto-octubre y otro 8% para noviembre y diciembre. Finalmente, las partes cerraron un esquema de 6% más otro 6%, ambos no remunerativos y no acumulativos, además de incorporar el bono extraordinario de $1,6 millones.

La definición permite establecer una pauta salarial para los siderúrgicos hasta el cierre de 2026, mientras que desde enero del próximo año comenzarán a aplicarse los nuevos valores de los salarios básicos.

Mientras quedó definido el acuerdo para los siderúrgicos, la negociación correspondiente a la Rama 17, que comprende a trabajadores de la actividad metalmecánica y otras especialidades del convenio, continúa por un carril separado. En esa rama, la UOM y las cámaras empresarias todavía deben definir el esquema de actualización salarial, luego de que las negociaciones anteriores finalizaran sin acuerdo.

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