El trigo no detiene su escalada y se acerca a los US$ 500

El trigo continuó en alza en la rueda nocturna del mercado de Chicago, en los Estados Unidos, y se puso a tiro de alcanzar los US$ 500 por tonelada, como consecuencia de la escasez en la producción y el abastecimiento del cereal que genera la invasión rusa en Ucrania.

Durante el Chicago nocturno el trigo se ubicó en US$ 492,37 con un aumento de 3,95%, es decir US$ 18,74 respecto del cierre de ayer, cuando la cotización había alcanzado los US$ 473,63 con una suba de 21,77%.

Si se toma en cuenta el valor del trigo en el mercado estadounidense previo a la invasión de Rusia en Ucrania del 24 de febrero, el cierre de la jornada del día anterior lo ubicó en US$ 321,87.

Esto significa que, en apenas nueve días, el trigo trepó US$ 170,5 o un 52,97%.

El abastecimiento de las dos principales potencias trigueras que representan casi un tercio del comercio mundial está paralizado desde el inicio del ataque ruso, con barcos varados en los puertos y sin señales de reactivación en el corto plazo.

La ausencia del trigo que habitualmente aportan Rusia y Ucrania generó una disparada en el precio del grano, ante una demanda con oferta muy recortada.

El problema con el trigo podría trasladarse también al maíz de continuar el conflicto, porque en abril debería comenzar la siembra de este cereal del cual Ucrania es el cuarto proveedor mundial.

Por ahora el precio del maíz en Chicago no se mueve con los sobresaltos del trigo, ya que en la rueda nocturna avanzó US$ 7,97 y se ubicó en US$ 303,73 la tonelada, con una suba de 2,69%.

Así, desde que se inició el ataque ruso, cuando cerró en US$ 269,18 la jornada previa, aumentó 12,83%, es decir, una cuarta parte de lo que lo hizo el trigo en estos nueve días.

Con información de Télam