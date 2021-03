Alberto Fernández: "Las tarifas no pueden aumentar más que el salario"

El presidente Alberto Fernández hizo referencia a la inflación y al aumento de las tarifas. En ese sentido aseguró que las "tarifas no pueden crecer más que los salarios". Además, aseguró que "la economía está creciendo mucho"

En charla con Canal 9, el mandatario aseguró: "Vamos a hacer todo el esfuerzo por cumplir la meta del 29% de inflación" y, en ese sentido, aseguró: "Vamos a tratar de ser muy estrictos y disciplinados para cumplir con los objetivos presupuestarios". Por otro lado, aseguró: "Vamos a tratar de que nos ayuden los sindicatos y los empresarios. Todos ayudar a que la Argentina se recupere sin inflación".

En otro sentido, con respecto a lo que sostiene, Alberto Fernández aseguró que "algunas empresas ayudan y otras ayudan menos" con respecto a los precios. Por otro lado, con respecto al aumento de precios indicó que "los supermercados respetan el acuerdo de precios". Además, agregó que la recuperación económica "no está atada al acuerdo con el FMI".

En la misma entrevista, Alberto Fernández añadió que "quisiera encontrar una solución" porque no "quiere firmar algo que en cuatro años no se puede cumplir". Además, añadió que no sabe si el acuerdo será "antes o después de las elecciones".

Con respecto a la situación económica, el mandatario aseguró que la "economía está creciendo mucho a un buen ritmo" al igual que "el empleo formal" pero que no se pueden olvidar que "estamos en una pandemia" y que el Gobierno "necesita que la recuperación se sienta en la gente, porque si bien hubo recuperación, todavía la gente no lo siente". A su vez, sobre las tarifas aseguró que las tarifas tienen que ver con las condiciones de una sociedad "en un momento dado" y por eso "las tarifas se tienen que corresponder a los niveles de ingresos".