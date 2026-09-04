El gobierno nacional revisará las solicitudes de subsidios energéticos que, después de un año, todavía no pudieron ser vinculadas con un suministro de electricidad o gas por redes. La medida fue establecida mediante la Disposición 11/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

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Los usuarios alcanzados serán notificados y tendrán un plazo de 60 días corridos para corregir, completar o actualizar la información declarada. Si el trámite no es regularizado dentro de ese período, la solicitud será dada de baja del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

La revisión busca detectar inscripciones que contienen errores en los datos personales, domicilios, números de suministro u otra información necesaria para identificar el servicio.

La medida comprende únicamente los servicios de electricidad y gas natural o propano distribuido mediante redes. Los usuarios de gas licuado de petróleo envasado, como las garrafas, quedaron excluidos de este procedimiento.

El Gobierno quitará subsidios a barrios cerrados de Neuquén

El Gobierno nacional excluirá del régimen de subsidios energéticos a los usuarios residenciales ubicados en urbanizaciones cerradas de la provincia de Neuquén. La medida fue establecida mediante la Disposición 12/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Economía aprobó una metodología de georreferenciación que permitirá identificar los medidores y suministros localizados dentro de barrios y urbanizaciones cerradas. Los usuarios detectados serán incorporados a la categoría “SIN SEF”, correspondiente a quienes no reciben los beneficios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

El cambio podrá impactar en las facturas de electricidad y gas al eliminar las bonificaciones aplicadas sobre parte del consumo residencial. Las personas que consideren que fueron incluidas de manera incorrecta podrán solicitar una revisión mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

La medida extiende a Neuquén un criterio utilizado para excluir de los subsidios a usuarios domiciliados en determinados desarrollos residenciales.