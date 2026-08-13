Subsidio de luz y gas en agosto 2026: cómo inscribirme y quiénes pueden acceder al beneficio

Los hogares que cumplen con determinados requisitos socioeconómicos pueden solicitar en agosto de 2026 los subsidios para las tarifas de luz y gas. El beneficio forma parte del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que unificó los criterios para acceder a bonificaciones en electricidad, gas natural y propano por redes y garrafas de 10 kilos.

El nuevo esquema establece un criterio único de acceso, basado principalmente en los ingresos y la situación patrimonial del grupo familiar. La inscripción se realiza de manera online y, una vez aprobado el beneficio, el descuento se refleja directamente en las facturas.

Quienes ya estaban anotados en el anterior Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) no necesitan volver a realizar el trámite: sus datos fueron incorporados automáticamente al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Subsidios: cómo tener descuento en tarifas

Quiénes pueden acceder al subsidio de luz y gas en agosto 2026

El principal requisito económico es que los ingresos netos del grupo familiar no superen tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, de acuerdo con los valores publicados por el INDEC. Actualmente, ese límite se ubica en $4.594.418 mensuales por hogar.

El régimen también contempla situaciones particulares. Pueden quedar incluidos hogares que tengan al menos un integrante con:

Certificado de Vivienda expedido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La evaluación no se limita a los ingresos declarados, sino que también contempla la situación patrimonial de todos los integrantes del hogar.

Quiénes quedan afuera de los subsidios

El régimen establece una serie de condiciones que pueden determinar la exclusión del beneficio, aun cuando los ingresos familiares se encuentren por debajo del límite. No podrán acceder los hogares en los que alguno de sus integrantes:

Sea propietario de un vehículo con una antigüedad igual o menor a tres años, salvo que exista un integrante con CUD.

Integre un grupo familiar propietario, en conjunto, de tres o más inmuebles .

. Sea titular de una embarcación de lujo.

Posea una aeronave.

Cuente con activos societarios.

Estos parámetros son utilizados para determinar la capacidad económica del hogar y definir si corresponde mantener el subsidio.

Subsidios: cómo acceder en agosto

Cómo inscribirse al subsidio de luz y gas en agosto

El trámite se realiza de manera digital a través de la plataforma oficial de subsidios energéticos del Gobierno nacional y requiere contar con una cuenta de Mi Argentina, CUIL y clave. Antes de comenzar la inscripción es necesario tener a mano:

Número de medidor.

Número de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS que figura en las facturas.

DNI vigente del solicitante.

CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico.

Al ingresar al sistema, el usuario puede realizar una nueva solicitud, consultar el estado de un trámite o pedir una revisión cuando considere que la información registrada no refleja correctamente la situación del hogar. Quienes se inscriben por primera vez deben completar una declaración jurada con información sobre ingresos, integrantes del grupo familiar, situación laboral y patrimonio.

Quiénes tienen que anotarse y quiénes no

Los usuarios que ya formaban parte del antiguo RASE no tienen que volver a inscribirse, debido a que sus datos fueron migrados al nuevo registro. En cambio, deben completar la inscripción quienes nunca solicitaron los subsidios, así como determinados beneficiarios que estaban alcanzados por esquemas anteriores, entre ellos hogares que recibían asistencia mediante el ex Programa Hogar para garrafas y usuarios de la anterior Tarifa Social de Gas.

Una vez presentada la solicitud, el sistema cruza la información declarada con distintas bases oficiales para determinar si corresponde otorgar el beneficio.