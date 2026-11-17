No es una corrida preelectoral, ni típica ni adelantada. Es el "sinceramiento", como gusta definir a la ortodoxia, del precio del dólar, que empieza a mostrar las tensiones de un programa económico insostenible. La presión alcista sobre el tipo de cambio, que ya opera en sus versiones oficial y paralelas por encima de los 1.600 pesos, deja al descubierto que uno de los principales pilares del programa económico de Milei, la utilización del tipo de cambio como ancla para contener la inflación (junto con los salarios y la recesión), no sirve, sirvió ni servirá para frenar la inflación, la cual no perfora el piso de 2 por ciento. Esto socava las chances electorales y, para el interés de los hombres de negocios, la posibilidad de continuar con más reformas estructurales regresivas. Después de varios meses en los que el Gobierno consiguió sostener una relativa estabilidad de la cotización, la presión compradora sobre las divisas comenzó a intensificarse, en un escenario marcado por la apreciación del peso, las dificultades para acumular reservas y un calendario de vencimientos de deuda que exigirá conseguir una cantidad creciente de dólares durante 2027.

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El tipo de cambio mayorista abrió a 1.545 pesos, alcanzó un máximo intradiario de 1.552 pesos y cerró a 1.551 pesos, con una suba de 0,49 por ciento. El movimiento se produjo en una jornada en la que el volumen operado en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) fue de apenas 346 millones de dólares, por debajo del promedio de los últimos 30 días, que ronda los 600 millones, según el último informe de AdCap, En ese contexto, el Banco Central compró 33 millones de dólares. Más allá de las contorsiones argumentativas del Gobierno para explicar la presión cambiaria, la cuestión de fondo es que la estabilidad nominal de la cotización convive con una inflación que continúa encareciendo los precios en pesos y con una demanda de divisas que amenaza con superar la capacidad de oferta del mercado.

Uno de los principales indicadores de esa tensión es el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM), que mide la competitividad cambiaria de la Argentina en relación con sus principales socios comerciales y contempla las diferencias de inflación entre los países. Según el informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), el indicador alcanzó la semana pasada su nivel más bajo desde la implementación del esquema de bandas cambiarias, en abril de 2025, y quedó apenas 1,5 por ciento por encima del registro previo al cambio de régimen. En términos económicos, esto significa que el peso se encuentra apreciado en relación con las monedas de los socios comerciales --en criollo, estamos con un dólar atrasado--, una situación que encarece los productos argentinos en el exterior y abarata relativamente los bienes y servicios importados. El problema para el Gobierno es que, mientras utiliza la estabilidad cambiaria para moderar la evolución de los precios internos, esa misma estrategia puede generar desequilibrios en el frente externo.

La inflación de octubre, además, se ubicó 0,4 puntos porcentuales por encima de lo que había proyectado el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Cuando los precios internos aumentan más rápido de lo previsto y el tipo de cambio nominal permanece relativamente estable, el resultado es una nueva apreciación real del peso. De esta manera, el esquema cambiario necesita sostener una cotización que pierde competitividad a medida que transcurre el tiempo.

Un segundo motivo radica en el comportamiento de la demanda privada, que, en parte, se desprende del motivo anterior. Un tipo de cambio atrasado incentiva a empresas y particulares a comprar dólares para distintos fines: importar bienes, viajar al exterior, cancelar obligaciones en moneda extranjera o incrementar sus tenencias de ahorro. La dinámica tiene una consecuencia directa sobre el mercado cambiario. Cuanto más barato resulta el dólar en términos reales, mayores son los incentivos para demandarlo, mientras que los exportadores reciben menos pesos por cada divisa liquidada. Si esa situación se prolonga, el Gobierno puede encontrarse con una oferta de dólares insuficiente para atender simultáneamente las necesidades del sector privado y las obligaciones del propio Estado. Es por eso que, como explicó este medio, pese a los favorables términos de intercambio (ingreso neto de dólares), el Banco Central no logra acumular reservas. De hecho, en los últimos dos años el acumulado de compras de particulares superó la adquisición de la autoridad monetaria.

Esto explica la incompatibilidad de un dólar atrasado con una inflación controlada. La apreciación cambiaria contribuye a contener los precios de los productos importados y a moderar las expectativas de inflación, pero al mismo tiempo puede incrementar la demanda de dólares y desalentar la generación de divisas a través de las exportaciones. Un tipo de cambio apreciado también afecta la competitividad de sectores industriales y de servicios que venden al exterior, pero tienen costos internos expresados en pesos. En consecuencia, la oferta futura de divisas puede verse condicionada por una política que, en el corto plazo, busca sostener el valor de la moneda local.

La tensión se vuelve más significativa porque la acumulación de reservas es una de las condiciones que el mercado observa para evaluar la capacidad del Gobierno de sostener el esquema cambiario. Si el Banco Central debe atender una demanda creciente de dólares y, al mismo tiempo, el Tesoro necesita divisas para pagar sus compromisos, el margen de intervención se reduce.

El termómetro del riesgo país

El tercer factor que explica la presión sobre el dólar es el elevado costo de financiamiento de la Argentina. El riesgo país, que mide la sobretasa que deben pagar los bonos soberanos respecto de los títulos estadounidenses, llegó a superar los 900 puntos básicos, un nivel que mantiene al Gobierno lejos de las condiciones necesarias para conseguir financiamiento internacional a tasas razonables. Si el Estado no puede refinanciar sus vencimientos mediante nuevas colocaciones de deuda, debe conseguir los dólares necesarios para pagar capital e intereses a través de otras fuentes, entre ellas el superávit fiscal, las reservas del Banco Central o acuerdos financieros específicos. Desde Portfolio Personal Inversiones advirtieron que "un mayor riesgo soberano implica, en esencia, un costo de financiamiento más elevado y menores posibilidades de acceder al mercado de deuda". El informe agregó que, si el Tesoro no consigue financiamiento local o internacional, deberá recurrir en mayor medida a las divisas del BCRA para afrontar sus compromisos.

La dificultad no es menor porque el programa financiero oficial depende de que el Gobierno pueda refinanciar parte de sus obligaciones y obtener dólares sin recurrir permanentemente a las reservas. En este contexto, el atraso cambiario y el riesgo país se retroalimentan: la falta de reservas aumenta las dudas sobre la sostenibilidad del esquema, mientras que esas dudas encarecen el financiamiento y dificultan la acumulación de divisas. De acuerdo con un documento del IERAL de la Fundación Mediterránea, el Gobierno deberá afrontar vencimientos de deuda por entre 28.000 y 29.000 millones de dólares durante 2027.

El desafío será conseguir las divisas necesarias para cumplir con esas obligaciones en un escenario en el que algunas de las fuentes de financiamiento utilizadas durante 2026 podrían reducirse. Entre enero y julio de este año, el Banco Central compró un promedio mensual de 1.900 millones, pero ese ritmo descendió a 880 millones entre agosto y octubre. La desaceleración de las compras refleja las dificultades para sostener la acumulación de reservas en un contexto de mayor demanda privada de dólares. Además, el informe advierte que los aproximadamente 16.000 millones de dólares adquiridos por el BCRA durante 2026 podrían representar un techo para el año siguiente, en lugar de una base sobre la cual construir nuevas compras.

A esto se suma que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pasará de representar una fuente de financiamiento neto a generar una salida neta de aproximadamente 5.600 millones de dólares. Es decir, el organismo que durante este año aportó recursos para sostener el programa financiero podría convertirse en un factor adicional de demanda de divisas durante 2027. El primer vencimiento relevante llegará en enero, cuando el Gobierno deberá afrontar pagos por casi 4.400 millones de dólares. La operación pondrá a prueba la capacidad del equipo económico para conseguir financiamiento, utilizar los recursos disponibles y evitar que los compromisos del Estado se traduzcan en una mayor presión sobre las reservas.

El problema es que el Gobierno también debe atender la demanda de dólares de los particulares y las empresas, en un año atravesado por la incertidumbre electoral. El informe de la Fundación Mediterránea proyectó que las compras de divisas de personas físicas podrían superar los 30.000 millones de dólares estimados para 2026, lo que agregaría presión a un mercado que deberá responder a mayores necesidades financieras del sector público.

Por su parte, la dupla que integran el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, intensificó la intervención en el mercado cambiario, utilizando distintos instrumentos financieros para moderar las presiones sobre el tipo de cambio y evitar movimientos que puedan trasladarse rápidamente a los precios internos. Uno de esos mecanismos son los títulos dólar linked, instrumentos de deuda que ajustan su capital según la evolución del tipo de cambio oficial y que permiten a los inversores cubrirse frente a una eventual depreciación del peso sin comprar dólares directamente en el mercado.

Según estimaciones de Portfolio Personal Inversiones, durante los primeros tres días hábiles de noviembre el Banco Central habría vendido alrededor de 380 millones de dólares de estos instrumentos en el mercado secundario. La operación habría contribuido a moderar la presión compradora sobre el dólar oficial al ofrecer una alternativa de cobertura cambiaria a los inversores. El informe de AdCap también registró un incremento significativo de las operaciones con instrumentos dólar linked. En particular, el título D30N6 concentró operaciones por 250 millones de dólares durante la última rueda analizada, frente a un volumen cercano a los 90 millones en jornadas anteriores. La actividad busca asegurar una mayor oferta oficial de cobertura para aliviar la demanda en el mercado spot.