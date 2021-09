Carne: niegan que haya despidos en frigoríficos por restricciones a las exportaciones

Según pudo saber El Destape, ningún frigorífico de Santa Fe despidió a un trabajador, y ninguno anunció que vaya a efectuar despidos. Un sindicato había salido a denunciar esta situación.

En medio de la tensión entre el Gobierno y parte de la dirigencia del Agro, el Sindicato de la Carne de Santa Fe salió a denunciar 150 despidos en frigoríficos motivados por las restricciones a las exportaciones. Sin embargo, no hubo ninguna desvinculación real en las últimas semanas y se sobrecalienta el clima con los empresarios.

"Si bien las suspensiones no son masivas hoy, nos encontramos ayer (miércoles) con varios delegados que nos comunicaron que no habían dejado ingresar a distintos trabajadores. Esto puso en alerta al sindicato y se lo transmitimos al gobierno provincial. Esto es consecuencia de que nuevamente se ha prorrogado por 60 días más el cierre de las exportaciones que tanto daño le hace a la provincia", había expresado Daniel Roa, titular del Sindicato de la Carne de Santa Fe a LT8. En ese sentido, había sentenciado: "Verbalmente las empresas les comunicaron que estaban despedidos. Necesitamos volver a una nueva normalidad en sector cárnico".

Según pudo saber El Destape, ningún frigorífico de Santa Fe despidió a un trabajador, y ninguno anunció que vaya a efectuar despidos. Incluso muchos siguen con su plan de inversiones. Lo que sí hicieron algunos establecimientos fue reducir su jornada laboral. De acuerdo a fuentes oficiales, el miércoles hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe con el sindicato por dos plantas exportadoras: una que redujo su operación en un 25%; y otra, que es Frigorífico Nelson, de Friar; que no redujo su volumen. En la audiencia se confirmó que los 150 despidos no eran tales sino que eran "potenciales" en palabras de Roa. De hecho, las cámaras que se dedican a la exportación no se presentaron.

Una de las cámaras que sí asistió dijo no conocer la existencia de los problemas denunciados. En concreto, un sólo frigorífico presentó algún tipo de situación particular: que en lugar de trabajar cinco días (ese es el régimen normal del convenio) se encuentra trabajando cuatro. Ningún otro problema declarado en la audiencia.

Sólo basta con repasar algunos casos para tener de contexto. La empresas Swift, que es el más grande de Santa Fe, tiene planta en Rosario y en Venado Tuerto. La planta de Rosario trabaja de manera normal, con el mismo personal de siempre. En tanto, la de Venado Tuerto tiene una división que trabaja con carne kosher y ahora, en septiembre, está parada por un motivo estacional.

Por su parte, Hughes trabaja casi a nivel normal, ya que tiene un problema de capacidad de stock que quizá frene dos o tres días la producción a fin de mes, porque no tiene lugar en las cámaras.

Por último, Mattievich, que es una planta de entre 6 y 8 mil cabezas, trabaja al ritmo de siempre. Es más, está haciendo fuertes inversiones en frío y en las playas de faena.

Qué pasa en las carnicerías

El presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Williams, aseguró que el precio de carne vacuna bajó por el cepo a las exportaciones que determinó el Gobierno Nacional. En declaraciones a Radio Colonia, remarcó que los precios "han bajado y bastante" en las carnicerías.

Asimismo, soslayó que "en el caso de los cortes más populares, como el asado, hay carnicerías que lo están vendiendo a $ 550 el kilo, otras a $ 600 y otras a $ 700 porque compran los Premium. Hay que caminar y ver los carteles". Al mismo tiempo, ejemplificó: "Hoy, el kilo de milanesa en carne Premium está entre los $680 y $750, y había llegado a mil pesos el kilo".

Con respecto a las restricciones de las ventas al exterior, afirmó que "ningún exportador ha dejado de exportar, los frigoríficos exportadores trabajan, pero hay menos ventas. El cepo a las exportaciones estabilizó el precio". Y advirtió: “Si se abren las exportaciones, el precio de la carne se va a las nubes".

De acuerdo con un informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), los precios de los cortes de carne vacuna en agosto mostraron, en promedio, una caída del 1,4% en agosto de 2021 en relación a julio.