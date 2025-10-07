Cuánto cobran trabajadores de UPSRA

La Unión Personal de la Seguridad Privada (UPSRA), conducida por Ángel García, acordó una nueva actualización salarial para los trabajadores de la seguridad privada que impactará en los haberes de octubre, noviembre y diciembre de 2025.

El entendimiento fue alcanzado junto con la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), y contempla una suba del 1,9% mensual durante el último trimestre del año. El acta del acuerdo fue enviada a la Secretaría de Trabajo para su homologación oficial.

Cuánto cobran los empleados de seguridad privada

Tras la última actualización que rigió hasta septiembre, el nuevo esquema acordado establece los siguientes incrementos:

Octubre: +1,9%

Noviembre: +1,9%

Diciembre: +1,9%

De esta forma, los empleados del sector percibirán un ajuste acumulativo trimestral del 5,8% sobre los haberes básicos. Además, el acuerdo incluye una cláusula de revisión para reabrir la paritaria si el contexto económico o político lo amerita, especialmente ante el escenario electoral previsto para fin de año. “Hemos incluido una cláusula que permite revisar lo firmado ante posibles cambios en el contexto electoral. Es necesario ser prudentes y prevenir cualquier desfasaje que pueda ocurrir”, explicó Ángel García, titular de UPSRA.

El dirigente gremial cuestionó las limitaciones impuestas por el Gobierno nacional, que según señaló “fija un techo del 1% mensual para las paritarias”. No obstante, consideró que el acuerdo alcanzado “permite mantener los sueldos en línea con la suba inflacionaria” “Nuestra intención es que todo el salario sea remunerativo, pero las normativas ministeriales dificultan ese objetivo. El Ministerio de Capital Humano impone normas que no permiten superar el IPC”, sostuvo García.

Salarios empleados de seguridad

Cómo quedó el salario básico de los vigiladores

Con los últimos incrementos aplicados, el salario básico desde el 1° de septiembre (que sirve de base para las próximas subas) quedó conformado de la siguiente manera:

Sueldo básico: $808.600

Adicional por presentismo: $153.600

Viático no remunerativo: $448.800

Salario conformado total: $1.411.000

A estos valores se suman adicionales específicos que permanecen vigentes:

Aeroportuario: $109.555

Neuquén: $62.325

Vacacional: $17.950 por día (tope de 21 días)

El gremio aclaró que las sumas no remunerativas no se computan para el cálculo de presentismo, antigüedad, nocturnidad, aguinaldo, vacaciones, horas extras ni indemnizaciones.

Finalmente, la UPSRA adelantó que trabaja en una actualización adicional para los vigiladores que se desempeñan en zonas mineras, con un esquema similar al que ya se aplica en zonas frías del país, con el fin de compensar los mayores costos de vida y condiciones de trabajo. “Estamos impulsando un reconocimiento especial para los trabajadores de la actividad minera, siguiendo el mismo criterio de equidad que aplicamos en otras regiones del país”, afirmó García.