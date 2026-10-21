Los salarios subieron 2,7% en agosto de 2026 y superaron a la inflación del mes, que fue de 1,7%, según el Índice de salarios del INDEC difundido este miércoles. En doce meses, el aumento fue de 35,6% y en el año acumula 25,1%. Sin embargo, los sueldos registrados siguen por debajo de los precios en la comparación interanual.

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¿Cuánto subieron los salarios en agosto?

La suba mensual se explicó por aumentos de 2,8% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 3,0% en el sector privado no registrado. El conjunto de los trabajadores registrados, privados y estatales, mejoró 2,6%.

En el caso de los privados registrados, fue la mayor suba mensual desde abril, cuando habían aumentado 4%.

Salarios e inflación: quiénes ganan y quiénes pierden

En agosto, todos los sectores le ganaron a la inflación del mes. El índice total tuvo una mejora real de 1,0%, y los privados registrados, de 1,1%.

La foto cambia en la comparación interanual. Con una inflación de 33,5% en doce meses, los salarios registrados (30,4%) perdieron 2,3% de poder adquisitivo. Lo mismo ocurrió con los privados registrados (-2,3%) y con los estatales (-2,4%).

En lo que va de 2026, el resultado es mixto: el sector público acumula una mejora real de 2,1%, mientras que los privados registrados quedan 0,7% por debajo de la inflación del período (21,3%).

El índice total muestra una mejora interanual de 1,6% real, pero ese resultado está traccionado por los trabajadores no registrados, cuyos ingresos subieron 55,4% en un año. El INDEC advierte que ese componente tiene un rezago de cinco meses, porque se calcula con datos de la Encuesta Permanente de Hogares: no refleja lo que cobraron en agosto, sino la evolución de meses anteriores.

Estatales: los nacionales, los más rezagados

Dentro del sector público, los salarios del Estado nacional (sin universidades) subieron 1,9% en agosto, contra 2,6% de los provinciales.

La brecha se amplía en doce meses: los estatales nacionales aumentaron 26,3%, siete puntos menos que la inflación, lo que implica una pérdida real de 5,4%. Es el peor resultado de todos los sectores. Los provinciales subieron 30,0% y pierden 2,6% real.

En el acumulado del año, los nacionales suman 20,4% y los provinciales, 23,2%.

¿Qué mide el índice de salarios?

El índice de salarios del INDEC estima la evolución de los sueldos pagados en la economía. Aísla los cambios por horas trabajadas, ausentismo o premios por productividad. Se compone del sector privado registrado (50,2% del total), el público (29,9%) y el privado no registrado (19,9%)