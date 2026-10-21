Independizarse resulta cada vez más difícil para los jóvenes en Argentina: la vivienda pesa más en sus gastos, el empleo formal retrocede y los ingresos pierden poder de compra. Un informe de Analytica reúne cuatro factores que ayudan a explicar por qué una proporción menor logra dejar el hogar familiar.

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¿Por qué la canasta de los jóvenes subió más que la inflación?

El cálculo surge de una canasta específica para jóvenes independientes, armada con los ponderadores de la encuesta de gastos de los hogares del INDEC. La diferencia con la canasta general está en qué pesa más en el bolsillo.

La división “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, que en el índice de precios incluye el alquiler y los servicios, representa el 26,6% del gasto de un joven que vive solo. Es prácticamente el doble que en la canasta general (13,5%).

Y es justamente el rubro que más aumentó: 637,9% desde noviembre de 2023, muy por encima del nivel general. También pesan más en su consumo los restaurantes y hoteles, que subieron 382,2%.

La ropa y la tecnología, el único alivio

La indumentaria y los electrónicos, con más peso en el gasto joven, se abarataron en términos relativos. Pero, según Analytica, la caída de los ingresos limita la posibilidad de aprovechar esa baja.

Cada vez menos jóvenes logran independizarse

El encarecimiento de los servicios básicos tiene un efecto directo sobre la posibilidad de dejar la casa familiar. En el primer trimestre de 2026, solo el 22,2% de los jóvenes de 18 a 29 años vivía en un hogar propio, sin padres ni suegros. Si se excluye el mismo período de 2025, es el nivel más bajo desde 2021.

La tendencia es clara en el promedio de cuatro trimestres: pasó de 26% en el segundo trimestre de 2023 a 23,3% hoy. Sobre los 5,3 millones de jóvenes de los aglomerados urbanos, equivale a unos 140.000 jóvenes menos viviendo de forma independiente. Contra el máximo de 2006 (27,8%), la brecha llega a cerca de 240.000.

Entre 2021 y noviembre de 2023, cuando los servicios subieron 200 puntos menos que la inflación, la independencia de los jóvenes repuntó. Desde entonces, la relación se invirtió: los servicios aumentaron 617,7% contra 351,9% del promedio, y la proporción volvió a caer.

Menos empleo formal y más precariedad

La crisis económica golpea con más fuerza a los trabajadores jóvenes. Su tasa de desempleo es del 15%, frente al 6% de quienes tienen entre 30 y 49 años. Además, muchos dejaron de buscar trabajo, por lo que no figuran como desocupados.

El empleo que queda es más precario:

Formalidad: solo el 38,3% de los ocupados de hasta 29 años tiene un trabajo registrado, 5,3 puntos menos que hace un año. Entre los mayores de 30 es del 60,6%.

Asalariados formales: cayeron 14,7% desde 2023, casi tres veces más que en el total de trabajadores.

Aportantes privados: hay unos 116.000 jóvenes menos que en marzo de 2023 (-7,9%), mientras que los mayores de 50 crecieron 8,3%.

La construcción encabeza la destrucción de empleo joven, con una caída del 29,2%, seguida por actividades administrativas (-14,7%) e industria (-10,7%).

Ingresos en baja, incluso con trabajo en blanco

Un cuentapropista joven gana en promedio 51,4% menos que un asalariado formal de su edad. Pero también quienes conservaron un empleo registrado perdieron: su salario real cayó 9,1% frente a 2023, si se mide con la canasta de los jóvenes. Para el promedio de los trabajadores, la baja fue de 1,1%.

Deudas y apuestas: la otra cara del ajuste

El deterioro se refleja en las finanzas. Al cierre de julio, el 39,1% de los deudores de 18 a 30 años tenía algún atraso en sus pagos, contra 28,3% del total, según datos del Banco Central. Analytica advierte que esa mora temprana puede dejarlos fuera del crédito durante años.

A eso se suman las apuestas online: en julio, mes del Mundial, la recaudación por esta actividad alcanzó un máximo, 373,6% por encima de enero de 2024 en términos reales. Para la consultora, pueden aparecer como “una falsa salida” ante la vulnerabilidad económica.

El impacto también se mide en la opinión pública. En julio, los jóvenes fueron el grupo con menor confianza en el gobierno de Javier Milei, según el índice de la Universidad Torcuato Di Tella. En agosto recuperaron el primer lugar, pero desde diciembre de 2023 su confianza cayó 19%. Para Analytica, hay “un correlato directo con el empeoramiento de su economía”.