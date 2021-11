Feletti por el trigo, el maiz y la carne: "Sin desacople, no es posible mantener precios"

El secretario de Comercio interior alertó que la semana pasada hubo una actitud especulativa en el mercado de Liniers.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, alertó que durante el año próximo los precios de los alimentos de exportación seguirán en aumento en mercados extranjeros y adelantó que para mantener los precios en el mercado argentino es necesario implementar una política de desacople.

"Vemos una suba de los precios internacionales (y el año que viene va a seguir), entonces si no hay una política de desacople en maíz, trigo y carne, no es posible sostener la política de precios que venimos llevando adelante. Se tienen que desacoplar los precios para garantizar el abastecimiento del mercado interno", analizó Feletti en una entrevista en Radio La Red.

Como solución para mantener los precios, el funcionario explicó que "puede ser a través de cualquier herramienta: desacople, cupo, retenciones o incluso un acuerdo, cruzando precios. Es decir, un sector tanto exporta, tanto pone en el mercado interno".

El pedido de los empresarios de la carne

Feletti contó que mantiene diálogo con los empresarios de la carne y que entre sus pedidos está la intención de duplicar las exportaciones, situación que llevará a que el mercado local deba reducirse si no se aumenta la producción.

"Hemos tenido muy buenos diálogos con los referentes del sector cárnico, pero ellos te plantean que, en este contexto de mayor demanda externa, quieren un plan de negocios que les permita exportar un millón de toneladas de carne. Eso significaría que las y los argentinas vamos a consumir menos carne", indicó.

Luego especificó: "Un millón de toneladas de carne representa el 30% del total de la faena. La media histórica de exportación sobre faena fue el 15%. Entonces, implicaría duplicar la media histórica. El correlato de eso es que el consumo per cápita de carne interno viene cayendo. Desde su media histórica de 55 kg por año, hoy está en 47 kg por año. Entonces, si decimos que la demanda externa va a golpear de lleno en la producción interna y, en ese marco, vamos a exportar un millón de toneladas de carne, eso implica que los argentinos van a comer menos carne".

El funcionario alertó que si no hay un desacople, la demanda internacional de alimentos y de carne específicamente, va a lograr que los argentinos tengan que cambiar la dieta para peor y comer menos carne.

"Si no se trabaja con un criterio de, primero abastecemos al mercado interno y luego se exporta a precios diferenciales, estamos en un problema. Si acá no se instalan políticas de desacople entre precios internos y precios internacionales, no se pueden sostener las políticas de precios que impulsamos (…), y estas políticas son las que tienen correlato con los ingresos populares", expresó.