Río Negro avanza con una ley que permitiría vender carne de jabalí y guanaco

La Legislatura de Río Negro dio un paso clave para modificar el régimen provincial de carnes y permitir, bajo determinadas condiciones, la incorporación de productos provenientes de la fauna silvestre y de la pesca al circuito formal de comercialización. El proyecto impulsado por el gobierno provincial obtuvo dictamen favorable por mayoría en comisión.

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La iniciativa busca reemplazar la actual Ley E 2534, vigente desde hace más de 35 años, y establecer un esquema actualizado para la habilitación, fiscalización y control sanitario de establecimientos y transportes vinculados con la faena, elaboración y venta de productos de origen animal. Uno de los aspectos que mayor repercusión generó es la posibilidad de incorporar carnes provenientes de especies silvestres como el jabalí y el guanaco.

El texto no enumera específicamente qué animales podrán comercializarse, sino que establece que será la autoridad competente la encargada de autorizar las especies, además de fijar temporadas, cupos de extracción y zonas habilitadas.

La eventual comercialización quedaría sujeta a controles sanitarios y de trazabilidad similares a los aplicados sobre otros productos de origen animal. El objetivo planteado por el Gobierno provincial es formalizar una actividad que actualmente tiene un alcance más limitado y generar nuevas alternativas de producción y consumo.

Problemas por el guanaco

Sin embargo, la propuesta abrió un fuerte debate ambiental, especialmente por la inclusión del guanaco. Desde la Fundación Guardafaunas de Río Negro cuestionaron que el proyecto contemple de manera general a la fauna silvestre y advirtieron que no existen, según sostienen, censos ni información científica suficiente sobre la población de guanacos en la provincia.

El presidente del organismo, Gustavo García, cuestionó la iniciativa y afirmó: “El proyecto incluye fauna autóctona, es decir cualquier animal: choique, vizcachas. La ley de carnes incorpora a la fauna exótica, el jabalí, e incorpora al guanaco. Ahí no estamos de acuerdo, es innecesario. Es una medida muy arbitraria”.

Y añadió: “No hay justificación para incorporar al guanaco. En Santa Cruz la ley se aplica, pero tiene una población de guanacos importante, más de un millón. Río Negro no tiene datos, no hay censos ni información científica que lo avale”.

Además de la discusión por la fauna silvestre, el proyecto contempla un régimen específico para pequeños establecimientos artesanales, con requisitos adaptados a su escala de producción pero manteniendo las exigencias sanitarias.

La propuesta considera dentro de esa categoría a los establecimientos que produzcan hasta 500 kilos diarios de producto terminado proveniente de faena o hasta 100 kilos diarios de productos elaborados.

La reforma también establece nuevas competencias entre la Provincia y los municipios, incorpora herramientas para el traslado de productos destinados al autoconsumo de familias rurales y prevé la participación de distintas áreas estatales en los controles. Desarrollo Económico y Productivo tendrá intervención sobre establecimientos y transportes, mientras que Salud controlará la inocuidad y los registros sanitarios.