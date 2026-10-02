Renunció Claudia Testa, segunda en la Secretaría de Trabajo

La subsecretaria de Relaciones del Trabajo, Claudia Testa, dejó este viernes su cargo en el Gobierno. La funcionaria presentó una carta en la que formalizó su “renuncia indeclinable” y puso fin a su paso por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, conducida por Julio Cordero y dependiente del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Su lugar será ocupado por Mariano Sartoris.

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Testa formaba parte de la gestión de Javier Milei desde 2024 y anteriormente había desempeñado funciones vinculadas al área laboral en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de incorporarse a la administración pública, trabajó en la empresa siderúrgica Ternium. De acuerdo con el organigrama oficial de Capital Humano, Testa ocupaba la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo dentro de la Secretaría encabezada por Cordero.

Mariano Mauro Sartoris, el reemplazante

La salida de Testa se produce mientras el Gobierno avanza con cambios en distintas áreas del Ministerio de Capital Humano. El abogado Mariano Mauro Sartoris fue designado como nuevo subsecretario legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la cartera. La designación fue oficializada mediante una publicación en el Boletín Oficial y establece que asumió el cargo a partir del 21 de mayo de 2026.

La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei y de la ministra Sandra Pettovello. Sartoris ya figuraba dentro de la estructura de Capital Humano. En el organigrama oficial del ministerio aparece como subsecretario de Gestión Administrativa de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Quién es Mariano Mauro Sartoris

Mariano Mauro Sartoris es abogado y tiene una trayectoria dentro de la administración pública nacional vinculada al área laboral. Ingresó a la estructura del Estado nacional en 2005, según su declaración jurada, y desde 2024 ocupó distintos cargos dentro de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

En mayo de 2024 fue designado como subsecretario de Gestión Administrativa de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, durante la gestión de Julio Cordero.

En junio de 2026, el Gobierno lo designó como subsecretario Legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano, cargo que asumió formalmente desde el 21 de mayo de ese año. La designación fue firmada por Javier Milei y Sandra Pettovello.

Su carrera también registra antecedentes en la administración pública porteña. En una designación oficial de 2009 figura desempeñándose en un área administrativa del entonces Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires.

La estructura de la Secretaría de Trabajo

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social está encabezada por Julio Cordero y depende del Ministerio de Capital Humano. Dentro de su estructura funcionan distintas subsecretarías vinculadas a las relaciones laborales, el empleo y la seguridad social.

Testa ocupaba específicamente el área de Relaciones del Trabajo, mientras que otras dependencias se encuentran a cargo de las políticas de empleo y formación laboral y de seguridad social.

Su salida se suma a los movimientos registrados durante 2026 dentro de la estructura del Ministerio de Capital Humano.