Durante el primer semestre del 2026 se registraron 200 reclamos por las tasas abusivas de bancos y fintech, según un relevamiento sobre servicios financieros realizados por la subsecretaría de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía.

La cantidad de reclamos representa un aumento del 92% de las demandas que en igual periodo del año pasado. Estas denuncias contra billeteras virtuales y bancos se vieron impulsadas por el precio de los préstamos o las tasas excesivas (+394% interanual), el hostigamiento, maltrato o acoso a los usuarios (+360%) y la falta de información relevante (+131%).

El relevamiento indica que no se informó la tasa de interés o el Costo Financiero Total (CFT) al momento de la contratación de los préstamos, al que recurren cada vez más los argentinos para paliar los efectos del modelo económicos del gobierno de Javier Milei, la información brindada fue confusa, incompleta o no se brindó por escrito. De esta manera, se omitió deliberadamente el CFT (incumpliendo con los artículos 4 y 36 de la Ley de Defensa del Consumidor) y no se entregó a los usuarios el contrato ni la documentación con las condiciones financieras.

Aumento de la morosidad

Hoy casi seis millones de personas se encuentran en situación de morosidad, la cual se agravó tras la expansión del artículos 4 y 36 de la Ley de Defensa del Consumidor.

La cantidad de personas en mora llegó en mayo de 2026 a 5,8 millones, lo que representa cerca del 28% de los 20,8 millones de adultos que mantienen algún tipo de deuda en la Argentina, de acuerdo con un informe de la consultora Equilibra elaborado sobre la base de datos del Banco Central y el INDEC.

El universo de personas endeudadas equivale, a su vez, a alrededor del 60% de la población mayor de edad, estimada en 34,7 millones. Esto implica que aproximadamente uno de cada seis adultos registra actualmente atrasos en el pago de alguna obligación financiera o no financiera.

Hoy, la Tasa Nominal Anual (TNA) de un préstamo personal en un banco puede llegar hasta el 142% y el costo financiero total efectivo anual (CFTEA) hasta el 400%. Mercado Pago, una de las principales plataformas de pago en la Argentina, ofrece créditos personales con una tasa nominal anual de entre el 48% y el 249% y un costo financiero total de hasta 1375%.

El Gobierno culpó a la gente por la morosidad: "No saben manejar sus ingresos"

En un alarmante intento por justificar el crecimiento de la morosidad que asfixia a miles de hogares, el vocero presidencial Adrián Ravier responsabilizó directamente a los usuarios de tarjetas y créditos por su situación financiera.

"A veces la gente misma se expone a riesgos de impago por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones", sentenció el portavoz, desligando por completo al rumbo económico oficial del estrangulamiento que sufren las familias ante el desplome del poder adquisitivo y el incremento del costo de vida.

La declaración del funcionario choca de frente con la realidad de una clase media golpeada por las tarifas, los despidos y la destrucción del salario, que en muchos casos se vio obligada a "tarjetear" comida o financiar saldos mínimos para llegar a fin de mes.

Frente al tendal de deudores, Ravier intentó matizar el impacto al señalar que la situación "preocupa, pero hay cantidad de iniciativas de los bancos de refinanciar", y pronosticó que "con el correr del tiempo y la baja de tasas esto se va a ir facilitando"; una respuesta de tono voluntarista que, lejos de calmar las aguas, traslada la solución al sector financiero.