Un importante supermercado cerró en Chaco por las políticas de Milei y despidió a todos sus trabajadores

El supermercado mayorista Diarco, ubicado desde hace ocho años en la intersección de las rutas nacionales 16 y 95 en la localidad de Sáenz Peña, Chaco, cierra definitivamente sus puertas. Los 30 trabajadores que cumplían distintas funciones se quedaron sin su fuente laboral.

La cadena había cobrado notoriedad mediática luego de que tuviera la iniciativa de aceptar dólares de los clientes para el pago de sus compras. Luego de conocerse la iniciativa de Diarco, se sumaron las cadenas de Río Negro, Neuquén y Córdoba, las cuales ofrecen su propia cotización y condiciones para aceptar dólares en la sucursal. En ese momento, se especuló si la cadena estaba vendiendo sus activos y consiguiendo los dólares para dejar el país. Por lo pronto, cierre un nuevo establecimiento. Es el quinto cierre en un puñado de meses.

La sucursal del hipermayorista Diarco en Sáenz Peña comenzó a operar hace 8 años ubicada a metros de la rotonda de rutas 16 y 95, con preventistas no solo en la ciudad termal sino también en localidades cercanas. Ahora, el comerció cerró sus puertas, acción con la que cerca de 30 trabajadores que cumplían distintas funciones se quedaron sin su fuente laboral.

Hugo Aguado, secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Presidencia Roque Sáenz Peña se refirió al cierre del hipermayorista y confirmó que "cierra definitivamente la sucursal, indemnizando a todos los empleados bajo condiciones de ley; es decir que van a cobrar el 100 % de la indemnización y en el plazo estipulado dentro de esta semana". Además, dirigente gremial destacó que la sucursal de Sáenz Peña es la quinta que cierra en el país, dejando a 23 trabajadores en relación de dependencia que quedaron sin empleo.

Según comentaron los gerentes a los trabajadores, "la falta de ventas no hacía sostenible el negocio". Tras el cierre de este comercio serían en total 30 las personas que se quedan sin trabajo, 23 de ellos con relación de dependencia y otros 7 que trabajaban de manera indirecta. Aguado confirmó que el cierre definitivo de la sucursal Sáenz Peña se produce "por una fuerte caída de las ventas. Estuve hablando este martes temprano con el gerente regional y también con el nacional que me aseguraron que la tremenda baja de la venta hace que el negocio no sea viable".

Según explicó el comercio llevaba tiempo enfrentando dificultades financieras. Los gerentes de la empresa explicaron a los empleados que la baja sostenida de las ventas en la región hizo inviable el negocio. Esta es la quinta sucursal de la cadena que cierra en el país en los últimos años, reflejo de una caída generalizada en el sector de ventas mayoristas. Con el cierre de esta tienda, el sector comercial de Sáenz Peña enfrenta un nuevo golpe, afectando tanto a los trabajadores como a las localidades aledañas donde Diarco operaba mediante su equipo de preventistas